Mapfre, Türkiye ekonomisindeki pozitif ilerlemeden dolayı iyimser

Mapfre'nin 2019 yılı sonuçları, Madrid'deki merkezinde düzenlenen toplantıda açıklandı. Mapfre, grup genelinde geçen yıl yüzde 15,2'lik artışla 609 milyon euroluk kar elde etti.

Türkiye'de 2019'da prim üretiminin 448 milyon avro olduğunu açıklayan Mapfre Sigorta, avro para birimi olarak bir önceki yıla oranla yüzde 8'lik düşüş olduğunu, Türk lirası açısından ise yüzde 6'lık artış kaydedildiğini duyurdu.

Mapfre Grubu Başkanı Huertas, toplantıda bir soru üzerine, "Türkiye, mevcudiyetimizden memnun olduğumuz bir ülke. Ekonomisinde yavaş yavaş pozitif düzelmeler görülüyor. Geleceğe ilişkin çok iyimseriz." dedi.

Huertas, 2020'de Türkiye pazarına ilişkin stratejilerinde köklü bir değişiklik olmayacağını belirterek, "Türkiye'de özellikle otomobil sektöründe çok güçlüyüz. Diğer sektörlerde de iyi durumdayız. Bazı teknik önlemler sayesinde 2019'un özellikle ikinci yarısında çok iyi veriler elde ettik. Türkiye'deki ekibimize güvenimiz tam. Çok başarılı, profesyonel bir takımımız var ve bunu daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk lirasındaki değer kaybının, Türkiye'deki herkesi olduğu gibi kendilerini de etkilediğini vurgulayan Huertas, "Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlukların farkındayız. Ticarete daha fazla destek veren bir ülke olmasını isterdik ama bu kolay değil, bunun da bilincindeyiz. Zaman gerekiyor. İyiye doğru gidiş olduğunu görmekten memnunuz." dedi.