‘Pandemide sağlığımızı evimiz korur’

Erdoğan, “Kış aylarına girerken en başta hijyen açısından yapılması gereken bazı bakımlar bulunuyor. Uzun zaman geçireceğimiz ve bu nedenle hayatımızda her zaman olduğundan daha fazla yer kaplayacak olan evlerimizi adeta bir saray haline getirmek bizim elimizde” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:

“Evim Saray ürünümüzle sunduğumuz teminatların yanında verdiğimiz asistans hizmetleri yuva olarak gördüğümüz konutlarımızı tam anlamıyla kışa hazırlıyor. Bu yıl sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamak hepimizin önceliği. Ray Sigorta olarak da vatandaşlarımıza kendilerini güvende hissetmeleri konusunda yardımcı olmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ray Sigorta Evim Saray ürünü, sadece evleri ve evlerde bulunan eşyaları yangın, su baskını, fırtına, dolu ve hırsızlık gibi çok sayıda riske karşı güvence altına almakla kalmıyor, kış öncesi kombi bakımı ve solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilecek olan toz ve zararlı partiküllerin temizlenmesi için halı temizliği hizmetlerini de poliçe kapsamında sunuyor. Böylelikle Evim Saray poliçesi sahipleri mikroplardan uzak bir ortamda kış dönemine girme imkânına kavuşuyor.”