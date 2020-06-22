Ray Sigorta sektör basamaklarını tırmanıyor

Risk algısının bir anda değiştiği bu süreçte tüketicilerin satın alma alışkanlıkları değişim gösterirken, müşteri davranışından acente ilişkilerine pek çok alanda sigorta şirketlerinin yetkinliği test edildi. Klasik çözümlerle yetinmeyip, işleri bir adım öteye taşıyanların gerçek anlamda fark yaratma fırsatı bulduğu bu olağan dışı dönemde Ray Sigorta önemli ivme kazandı.

Çift yönlü iletişim

Son dönemde hayata geçirdiği yenilikçi ve müşteri odaklı ürün ve uygulamalarla gündeme gelen Ray Sigorta 2020’nin ilk 4 aylık rakamlarına göre üretimini bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artırarak 519 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirdi. “Ülkemizin ve küresel piyasaların belirli zorluklarla karşılaştıkları günlerde doğru çözümleri müşterilerimizle buluşturmayı başardık” diyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu başarı da hem acentelerimizle hem de müşterilerimizle aramızda kurmayı başardığımız çift yönlü iletişimin bir sonucu.

Diğer taraftan en önemli paydaşlarımız olan acentelerimize sunduğumuz desteklerin yanı sıra piyasaya sunduğumuz fark yaratan ürünlerle ihtiyaçlara cevap verebilmelerini sağlıyoruz. Ekonomik Kasko, Baby on Board, Prenses Kasko, Cyberella bunlardan sadece bazıları. Sadece bir alanda değil, hizmet verdiğimiz her alanda yeni inisiyatifler ve kampanyalarla satış kabiliyetimizi artırıyoruz.”

Hedef ilk 10’a girmek

Ray Sigorta 2020’nin 4 aylık rakamlarına göre hayat dışı prim üretiminde 19’uncu sıradan 16’ncı sıraya yükseldi. Koray Erdoğan, “Bu dönemde pazar payımızı da yüzde 20 artırdık. Biz işin kolayına kaçıp pazar payımızı ve sektör sıralamamızı trafik üretimi ile yukarı taşımaya çalışmıyoruz. Bu başarıyı şirketimizi ilk ona sokarak daha da taçlandıracağız. İlk ondaki yerimiz gelip geçici olmayacak, kalıcı olmayı hedefliyoruz.”