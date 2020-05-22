Ray Sigorta’dan özel zamanlar için özel çözümler

Ray Sigorta bunun yanında, evde kalma sürelerindeki artışın araçlardaki pek çok riski ortadan kaldırmaması gerçeğinden yola çıkarak son derece hesaplı ve kapsayıcı bir ürün olan Ekonomik Kasko’yu müşterilerinin kullanımına sundu. Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Sigortacıların sadece içerideki iş süreçleriyle değil, ürünleriyle de zamanı yakalaması gerekiyor. İhtiyacın oluştuğu an cevap vermek, hem esnek hem de güven verici bir şekilde sigorta ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Artık tek bir çözümle işinizi sürdürmeniz zor. Riskin sürekli evrimleştiği bir dünyada sizin de güçlü reflekslere sahip olmanız gerekiyor. Ray Sigorta olarak yenilikçi anlayışımızla hızlı bir şekilde çözüm oluşturmayı kurum kültürümüzün bir parçası haline getirdik” şeklinde konuştu.

İKİ YENİ ÜRÜN

Ray Sigorta, çalışma düzeni değişen bireyleri hem sanal hem de gerçek kimlik hırsızlarına karşı güvence altına almak için iki yeni ürün geliştirdi. Bunlardan biri olan Cyberella Siber Güvenlik Sigortası ürününde koruma henüz hasar oluşmadan başlıyor. Ürünle beraber sağlanan koruma yazılımı sigortalıları potansiyel saldırılardan koruyor. Ray Sigorta’nın müşterileri için geliştirdiği bir diğer ürün ise Ekonomik Kasko. Hesaplı primlerle, geniş teminatlar ve özel hizmetleri tek bir poliçede buluşturan Ekonomik Kasko, kapsayıcı bir çözüm sunuyor.