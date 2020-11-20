Refahın anahtarı bireysel emeklilik

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sürdürülebilirlik sadece kurumlar için değil aileler ve bireyler için de önemli. Özellikle pandemi süreci bize mevcut yaşam şartlarımızın gelecekte de güvence altına alınmasının önemini bir kez daha gösterdi. Bunun anahtarının ise Bireysel Emeklilik Sistemi’nde olduğu daha iyi anlaşıldı” dedi.

Türkiye’de BES için devlet tarafından sağlanan teşviklerin kaçırılmaması gerektiğine dikkat çeken Sincek, şunları söyledi:

“BES’te verilen yüzde 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bu üst limit bir yıl içinde yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini geçemiyor. 2020 yılı içinde ödediği toplam katkı payıyla bu limitin altında kalan katılımcılar için yüzde 25 devlet katkısında maksimum yararlanma fırsat yıl sonuna kadar sürüyor. Çünkü her yılın devlet katkısı hakkı, ilgili takvim yılıyla sınırlı. İmkanı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz. Henüz BES’e girmemiş vatandaşlarımız için de sisteme girmeleri, toplu para yatırarak bu yılın devlet katkısından da yararlanabilmeleri için tam zamanı.”

Herkes yararlanıyor

BES’e dahil olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tasarruflarına ek olarak yüzde 25 devlet katkısı alabildiğini hatırlatan Sincek, şu bilgileri verdi:

“Uzun vadeli düşünmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bireysel olarak ne yapabilirim demeden ufak rakamlarla tasarrufa başlayabiliriz. Sistem zaten bu noktadan sonra esnek yapısıyla katılımcılarımıza her türlü konforu sağlıyor. Düzenli ödemelere ek olarak istediğiniz zaman ayrıca katkı payı da yatırmanız mümkün. Bir yandan emeklilik günlerine gönül rahatlığıyla hazırlanırken diğer yandan da BES fonlarında altından dövize kadar çeşitli fon alternatiflerine yatırım yaparak, getirilerin artması sağlanabilir.”

Reel getiri yüzde 83



BES fonlarının 2020 başından itibaren TÜFE’nin yüzde 9 puan üzerinde getiri sağladığını belirten Sincek, 2019’da tüm yatırım araçlarından daha fazla kazandırarak getiri şampiyonu olan BES fonlarının, kuruluşundan beri reel getirisinin ise yüzde 83 olduğunu belirtti. Sincek şöyle devam etti:

“TÜFE, BIST-100 ya da döviz sepetinden daha fazla getiriye sahip BES fonları, istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. BES fonlarının yıl sonunda 168 milyar TL’lik büyüklüğe erişmesi ve GSYH’nin yüzde 3’üne ulaşması bekleniyor.”