Sağlık sigortası yaptıranlarda rekor artış

Türk sigorta sektörü hızlı ve kârlı büyümesini sürdürüyor. 2019 yılında yüzde 26.6 büyüyen sigorta sektörü son 10 yıl içinde 2016 yılından sonra en iyi 2’inci büyüme performansına imza attı. Hayat dışı sektörde pazar payı yüzde 10’un üzerinde olan branşlardan sağlık sigortası yüzde 33.85 (reel yüzde 19.68) büyüme hızıyla en hızlı büyüyen sektör olurken genel büyümeyi de tetikledi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), geçen günlerde 2019 yılı sektör prim üretimi istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Sektörde sağlık branşındaki yüzde 33.85’lik büyümenin ardından ikinci sırada oto sigortalarından kasko branşı yer aldı. Kasko branşında yüzde 19.93’lük büyüme hızı dikkat çekerken, tavan fiyat uygulamasının sürdüğü zorunlu trafik sigortasında prim üretimindeki artış yüzde 17.73 olarak gerçekleşti. Yangın ve doğal afetler de 2019 yılında yüzde 21.15 büyümesi ile dikkat çekti.

Hayat branşı hızlı büyüdü

İlk bakışta, 2018 yılının 2’inci yarısındaki kurdaki yükselişten olumsuz etkilenen ve geçen yılın mart ayına kadar reel olarak daralan sektörün hızlıca toparlanması ve 2019’da son 10 yılın 2’inci en iyi performansına imza atması, oldukça dikkat çekici. Ancak, branşlar bazında baktığımızda hayat dışından çok, hayat branşındaki hızlı büyümenin sektörde genel büyüme hızını da yukarıya çektiği açıkça görülüyor. 2019’un 2’inci yarısında faiz oranlarının düşmesine bağlı olarak, kredilerdeki artış ve krediye bağlı hayat sigortalarındaki canlılık, hayat branşının büyümesinde de etken oldu.