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    HaberlerSigorta Haberleri Siber risklere karşı yeni ürün geliştirdi
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    27.07.2020 - 07:00 |

    Siber risklere karşı yeni ürün geliştirdi

    Hayatımızda dijitalin artan payı ve pandemi nedeniyle şirketlere büyük esneklik kazandıran uzaktan çalışma sistemi siber saldırılara açık hedef oluşturuyor.

    Siber risklere karşı yeni ürün geliştirdi

     

    Evden çalışma ve evde oturma sürelerinin artmasının internet kullanımıyla beraber siber riskleri de artırdığını ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Alışverişin yanında, uzaktan çalışma yöntemleri ve hatta vatandaşlık/kamu işlemleri de internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Kişisel verilerin bu kadar yoğun kullanılması da kimlik ve kart bilgilerini toplamaya yönelik kötü niyetli yazılımların ve hacker faaliyetlerinin artmasına neden oluyor” dedi.

    Ray Sigorta olarak bu alandaki ihtiyacı karşılamak için Cyberella Siber Güvenlik Sigortası isimli yeni bir ürün geliştirdiklerini belirten Erdoğan, bireyleri hem sanal hem gerçek kimlik hırsızlarına karşı makul fiyatlı ve kapsamlı bir ürünle güvence altına aldıklarını söyledi.

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