Sigorta devleri InsurTech Programı için güçlerini birleştirdi

Girişimcilerin sigorta sektörüne erişimini sağlamak için sektörün önde gelen kuruluşları önemli bir işbirliğine imza attı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent öncülüğünde, Agito, Aksigorta, Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Sigorta Cini ve Vakıf Emeklilik güçlerini birleştirdi ve İTÜ Çekirdek InsurTech Programı’nı hayata geçirmek için harekete geçti. Dünya'dan Selçuk Altun'un haberine göre program kapsamında sunulan pek çok desteğin yanı sıra, girişimlerin sektöre erişimi sağlanacak ve başarılı olan girişimlere 1 milyon TL ödül cansuyu olarak verilecek.

İş birliğiyle ilgili konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Ülkemizin bu değerli kurumları, üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi’nde başlatılan InsurTech Programı ile girişimcilere destek olarak, kendi sektörlerinin geleceğine yön verecek. Böylelikle İTÜ Çekirdek, sigorta sektörünün de inovasyon merkezi olacak” dedi.

Etkinlikte konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise, “İTÜ Çekirdek InsurTech Programı’nda yeni InsurTech çözümleri üretecek girişimleri geliştirmek, bu alanda sektörel bir ekosistem oluşturmak, girişimlerin ticarileşmesi ve global başarı hikayeleri oluşturmalarını sağlamak adına, ülkemizin sigorta sektöründeki dev isimlerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan İTÜ Çekirdek Program Danışmanı ve Mentoru Okan Utkueri de şunları söyledi:

“Sigorta sektörü, birey ve kurumların yaşam döngüsünün tüm kritik anlarına dokunan, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Dolayısıyla, son dönemde öne çıkan teknolojiler, sigorta sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Aynı zamanda, içinde olduğumuz dijitalleşme sürecinde sektörün üzerinde yoğunlaştığı ve çözüm arayışında olduğu birçok problem noktası var. Sigorta sektörü ve girişimciler için çok önemli fırsatlar sunan bu programın, sektörümüzün geleceği adına atılmış büyük bir adım olduğunu düşünüyorum.”