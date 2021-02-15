Sigorta sektörü için olumlu gelişmeler kapıda

Kırmızı, “2020 yılı depremler, su baskınları, dolu yağışları ve devam eden Kovid-19 salgını olmak üzere hepimiz için epey zorlu geçen bir yıl oldu. Hem yıl içerisinde yaşadığımız doğal afetler hem de hepimizi evlere kapatan koronavirüs pandemisi ile yeni tecrübeler deneyimledik, elimizdekilerin kıymetini anladık. Büyük umutlar ile girdiğimiz 2021 yılı ile birlikte toparlanma sürecine girerek ekonomik iyileşmeler oluşacak ve aynı zamanda sigorta sektörü olarak da olumlu gelişmeler yaşayacağımız bir yıl olacağı beklentisindeyiz” dedi. Pandemi sürecinde sigorta sektörünün operasyon ve ekspertiz süreçlerinde gecikme yaşamaması ile sınavdan geçtiğine dikkat çeken Kırmızı, “Salgın sürecinde diğer sektörlere örnek oluşturacak bir performans gösteren Türk sigorta sektörü, bu yıl da sigortalı ve sigortalı adaylarına güven duygusunu yaşatacak. Doğa Sigorta olarak biz de yaygın acente, kaliteli servis ağımız ve müşteri odaklı hizmeti kalitemiz ile sigortalılarımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.