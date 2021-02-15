Sigorta sektörü trafik kazalarının azalması için devrede

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Türkiye Sigorta Birliği adına plaketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Atilla Benli, “Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği, İçişleri Bakanlığımızın da uzun yıllardır sürdürdüğü ve büyük başarı elde ettiği trafik güvenliği konusu sigorta sektörümüzün de en öncelikli konularından” dedi. Türkiye Sigorta Birliği çatısı altındaki tüm şirketler ve sektör paydaşlarıyla birlikte yetkili kamu kurumlarıyla işbirliği içinde trafikteki can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik sosyal projeleri desteklemenin gururunu yaşadıklarının altını çizen Atilla Benli, “Ülkemiz, trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmada %50 düşüş hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu” diye konuştu.

‘KAZALARI AZALTACAK STRATEJİ KIYMETLİ’

Trafik güvenliğinin sağlanmasında İçişleri Bakanlığı’nın üstün gayret ve yönlendirmelerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Can ve mal kayıplı trafik kazalarının azaltılması için yürütülen istikrarlı strateji ve yıldan yıla kat edilen yol, son derece kıymetlidir. Emniyet kemeri takma, trafik kurallarına uyma, hız sınırını aşmama, çocuk koltuğu takma, alkollü araba kullanmama artık neredeyse tartışmaya kapalı konular haline geldi, edinilmiş birer davranış olarak hayatımızdaki yerini aldı. Aynı şekilde en kısa zamanda direksiyon başında telefonla konuşmama ve yazışmamayı da alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Özellikle gençlerimizi bu konuda bilinçlendirecek projeler geliştirmek ve uygulamak büyük önem taşıyor.”