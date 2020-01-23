Sigorta sektöründe büyüme 2020’de de devam edecek

Sigorta sektöründe 2019’un değerlendirildiği, 2020’ye ilişkin beklentilerin sıralandığı rapora göre; 62 şirketin faaliyet gösterdiği sektör 2019’un ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24’lük büyümeyle yaklaşık 54 milyar TL’lik prim üretti ve 2018 yılını şimdiden yakaladı. Öncü veriler, nüfus ve ekonomideki büyüme dinamikleriyle yüksek potansiyele sahip sektörün 2020’de ortalamanın üzerinde büyüme yakalayacağını gösteriyor.

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Kerem Vardar; “Sektörün güçlü yanları olarak devletin; bireysel emeklilik sistemi, tarım ve doğal afet sigortaları gibi stratejik alanlardaki desteği öne çıkıyor. Çalışan genç nüfus oranının yüksekliği de avantaj. Dijitalleşmenin sağlayacağı verimlilik artışları fırsat olarak değerlendirebiliriz. Ancak otomotiv ve inşaat olmak üzere ana sektörlerdeki talep daralması ve jeopolitik riskler sektörü tehdit ediyor. Öte yandan 2019 yılının son çeyreği ile yeniden canlanmaya başlayan ekonomik aktivitenin, prim hacim ve gelirlerini destekleyeceği işaretleri var. Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerin yaygınlaşmanın yanı sıra alacak sigortası ve kefalet sigortası gibi ürünlerde de hareketlenme başlayacak. Siber sigortalar her geçen gün önemini artırıyor. Kredilerdeki genişlemeye paralel olarak hayat sigortası gelişimini sürdürecek. Bakım sigortası ürünleri tarafında gelişmeler bekleniyor” diye konuştu.

KPMG Türkiye, Sektörel Bakış 2020 – Sigorta Raporu’nda dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:

• 2019’un ilk 10 ayında toplam primde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3’lük büyüme gösteren sektör, yaklaşık 54,5 milyar liralık bir üretime ulaştı.

• Hayat dışında üretim yaklaşık 46 milyar olurken, aynı dönemde hayat tarafındaki üretim ise 9 milyara yaklaştı.

• 2019’un ilk dokuz ayında ödenen toplam hasar tutarı 23,1 milyar lira oldu. Yıllık bazda yüzde 18’lik artışa denk gelen bu rakam içinde trafik ve kasko branşlarının aldığı pay ise yüzde 56, hayat branşının yüzde 10.

• 2018’de 47 milyon dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım çeken sektör, 2019’un ilk dokuz ayında bu tutarı 219 milyon dolar seviyesine çıkardı. Böylece son 16 yılda sektöre yapılan doğrudan yabancı yatırım girişi 8,1 milyar dolar oldu.

• 2019 yılında sektörde öne çıkan birleşme ve satın alma işlemleri ise; Unico Sigorta’nın SBK Holding’e, Ergo Sigorta’nın HDI Sigorta’ya ve Beha Sigorta’nın bireysel yatırımcılara satışı oldu.

• 2015’ten bugüne sektörde ortalama istihdam artışı yüzde 1 ile sınırlanırken, 2018 yılında sektöre yeni giren çalışan sayısı 214 kişi arttı. 2018 sonu itibarıyla sektördeki toplam çalışan sayısı ise 20 bin sınırını aştı. Sektörün ekosisteminde 200 binden fazla kişiye istihdam sağlandığı hesaplanıyor.

• Bireysel emeklilik sistemindeki fon miktarı, 2019 Kasım sonu itibarıyla devlet katkısı dahil 113,2 milyar lira. Toplam katılımcı sayısı ise 6,8 milyon kişiye ulaştı. Sistemdeki toplam sözleşme sayısı da 8,15 milyon. Katılımcı başına fon büyüklüğü 2018 yılında 12 bin 888 lira iken 2019’da 16 bin 558 liraya çıktı.