Sigorta şirketleri deprem için seferber oldu

Bölgeye ilk ulaşan yöneticilerden birisi AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken’di. “Elazığ depremi hepimiz için bir kez daha bildiğimiz gerçek ile yüzleşmemize neden oldu” diyen Ölken’in, ekibi ile birlikte gittiği Elazığ’daki gözlemlerini anlatırken yaptığı en çarpıcı yorum ise, “Deprem değil, binalar can alıyor. Komşu iki binanın birinden yürüyerek çıkmış insanlar diğerinde enkaz altındaki görüntü maalesef gerçeği önümüze seriyor” oldu.

Komşu iki binadan biri ayakta biri çökmüş

Ölken, deprem bölgesindeki izlenimlerini şöyle anlattı:

“6.8 şiddetindeki depremin oluşumundan yaklaşık 40 saat sonra çalışma arkadaşlarım ile deprem bölgesinde yaşananları son durumu ve ihtiyaçları görmek adına Elazığ’a geldim. Öncelikle bu zorlu anlarda birbirine olağanüstü destek olan yöre halkı ve tüm vatandaşlarımızın zorlu günlerde bu ülkenin farklılığını oluşturduğunu söylemek isterim. Ancak deprem sonrası maalesef ağır hasarlı diyebileceğimiz binaların hiç de az olmadığını gözlemliyoruz. Tamamen yıkılan bina sayısı çok değil. Yapısal özellikleri artık bundan sonra yeterli olamayacağını düşündüren bina görüntüleri dikkat çekiyor. Ve tamamen yıkılan binalara bakınca en büyük üzüntü oluşuyor. Çünkü yıkılmanın temel sebebi bina kalitesi… Aynı sitede yıkılan ve yıkılmayan binalar. Komşu iki binanın birinden yürüyerek çıkmış insanlar diğerinde enkaz altındaki görüntü maalesef gerçeği önümüze seriyor.”

Hizmet araçlarımızı ortak kullanabiliriz

Kriz masası oluşturduklarını belirten Ölken, “AXA Sigorta olarak bu zorlu anlarda çalışma arkadaşlarım ve AXA Asistans ile birlikte mini kriz masamız koordinasyonunda çalışıyoruz. Dün ilk mobil yardım aracımız bölgeye ulaşmıştı. Tıbbi yardım yanında yiyecek, içecek ve battaniye desteği sağlayabildik. Bugün ise ilave 2 aracımız gelecek. Aynı şekilde vatandaşlarımıza destek olmaya çalışacak. Diğer yandan, Pazartesi günü itibarı ile başlayacak hasar tespit çalışmaları için eksperlerimizin gerektiğinde mobil ofisi haline dönüşecek. Gerektiğinde sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizin de yapacakları ziyaretler veya ekspertiz çalışmaları sırasında mobil hizmet araçlarımızın ortak kullanımlarına hazır olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Acentelerle işbirliği içindeyiz

Ölken, sözlerini şöyle tamamladı:

“Maksadımız ödeyenden, çözüm ortağına bakış açımız ile en hızlı şekilde ekspertizi gerçekleştirip hasar ödemelerimizi tamamlamak olacak. Bu konuda oldukça deneyimliyiz ve bölgede faaliyet gösteren acentelerimiz ile yakın işbirliğinde çalışıyoruz. Kendilerine de bu kapsamda gösterdikleri hassasiyet ve sigortalılarımıza verdikleri hizmet ve destek için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için de AXA Ailesi olarak acentelerimiz ve çalışanlarımız ile üzerimize düşen görevi layığı ile yapmak üzere tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.”

Quick Sigorta da Elazığ’da

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da, Gölcük depremini yaşayan biri olarak Elazığ’da yaşananları yakından takip ettiğini söyledi. Yaşar, izlenimlerini şöyle anlattı: “Gölcük depremini bizzat yaşamış ve yakınlarını kaybetmiş birisi olarak, arkadaşlarımın Q Truck’ı gönderme teklifini kabul etmedim. Bunu AFAD, Kızılay ve diğer ekiplerin çok iyi pozisyonlanmasından dolayı kabul etmedim. Olayın reklam boyutunun ötesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımız Genel Müdür Yardımcısı Halil Alaeddinoğlu, Hasar Koordinatörümüz Hakan Alkan Direktörümüz Mustafa Çalık, Bölge Müdürümüz Arif Kösmene acentelerimiz ve sigortalılarımızla birlikte bölge insanının ihtiyacını karşılamak üzere Elazığ Sürsürü’deyiz. Ayrıca İstanbul’da Acente yakınlarımızı misafir etmek üzere hazırız. Arkadaşlarımız, battaniye vb. ötesinde, maddi manevi somut ihtiyaçları karşılama konusunda talimatlandırılmış durumdalar.”

Doğa Sigorta yardım kamyonu gönderdi

Öte yandan Doğa Sigorta’da yardım kamyonunun Elazığ’a gönderdi. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, deprem bölgesini yakından takip ettiklerini belirterek, “Yardım kamyonlarımız bölgeye ulaştı. An an takipteyiz. Allah bir daha yaşatmasın” dedi.