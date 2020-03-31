Sigortacıların 2019 yılında gözdesi ‘kasko’ oldu

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı verilere göre, hayat dışı (elementer) sektör 2019 yılında, önceki yıla göre yüzde 54 artışla 5 milyar 26.8 milyon TL teknik kâr elde etti. Kârlılıktaki artışta, teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri etkili olurken, kasko en kârlı branş olarak dikkat çekti.

En son 2015 yılında zarar eden hayat dışı sektör, son 4 yıldır karlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Sektör, 2018 yılında da 3.2 milyar TL teknik kâr etmişti.Hayat dışı sektörde 2019 yılında en fazla kâr eden branş 1 milyar 866.6 milyon TL teknik kârla, kasko oldu. Kasko’yu 1 milyar 231.6 milyon TL kârla kaza ve 1 milyar 28.3 milyon TL kârla hastalık/sağlık branşları izledi. Oto sigortalarında kaskodaki kârlı seyir sürerken, tavan fiyat uygulamasının devam ettiği ‘trafik’ branşı ise zarar ediyor. 2018’de 808.7 milyon TL zarar eden trafik, geçen yıl da 903.3 milyon TL zarar etti.

YATIRIM GELİRLERİ ARTIYOR

Geçen yıl, hayat dışında kârlılıktaki artışta birkaç faktörün altını çizmek gerekiyor. Sektörün prim üretimini reel olarak artırması yanında, sigorta şirketlerinin son yıllarda teknik kâra önem vermeleri ve risk seçiminde titiz davranmaları kuşkusuz kârlılığı da olumlu etkiliyor. Ancak, bunlar dışında teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri de çok önemli bir kalem olarak karşımıza çıkıyor. Bu da şirketlerin, topladıkları fonları finans piyasalarında yüksek getirili finansal varlıklarda değerlendirmeleri ile ilgili. Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri 2019’da önceki yıla göre yüzde 18 artışla 6 milyar 650.5 milyon TL’ye yükselirken, söz konusu kalemdeki son yıllarda hızlı artış da dikkat çekiyor.

SEKTÖRÜN KORONA TALİHSİZLİĞİ

Çin’de başlayıp, tüm dünyaya yayılan ve mart ayında Türkiye’de de etkili olmaya başlayan Koronavirüs, pek çok sektör yanında sigorta sektörünü de olumsuz etkilemeye başladı. Birçok branşta mart ayında yeni satışlar da bir azalma söz konusu. Salgın’ın sektörde büyüme hızını yavaşlatması beklenmekle birlikte, trafiğe çıkan araç sayısındaki ve buna bağlı olarak da kazalarda azalma sigorta şirketlerinin oto sigortalarında hasarlarını azaltarak, teknik kârda prim üretimindeki azalıştan kaynaklanan negatif etkiyi dengelemesi bekleniyor.

Hayat dışında 2019’da en kârlı 5 branş(TL)

Kasko 1.866.525.196

Kaza 1.231.678.1

Hastalık/sağlık 1.028.330.212

Yangın ve doğal afetler 835.172.842

Genel zararlar 523.085.776