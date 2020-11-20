BİST1.3130.00EURO9.000.33USD7.560.25ALTIN 452.46-2.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri Sigortacılıkta yapay zekanın etkisi artıyor
    ABONE OL
    20.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sigortacılıkta yapay zekanın etkisi artıyor

    Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturalp Pamukçu, hayatımızın birçok alanında karşı karşıya olduğumuz ve günlük rutinlerimizi kolaylaştıran yapay zekanın, sigorta sektörü de dahil olmak üzere diğer tüm sektörlerde etkisini hızla göstermeye başladığını dile getirdi.

    Sigortacılıkta yapay zekanın etkisi artıyor

    Pamukçu, “Günümüzde standart olarak kullanmakta olduğumuz birçok uygulama, biz farkında olmadan arka planda aktifleşerek hayatımızı gözle görülür şekilde kolaylaştırıyor. Yapay zekâ girişimlerinin son dönemlerde oldukça arttığı günümüzde, diğer sektörler gibi sigorta sektörü de ‘yapay zekâ’ oluşumundan kendine düşen payları almaya başladı” dedi. Pamukçu, şöyle konuştu:

    “Öncelikle son kullanıcı için önem arz eden hasar yönetim süreçlerinde operasyonel verimliliğin sağlanması yönünde destekleyici uygulamalar geliştirildi ve kullanılıyor. Ayrıca yine son kullanıcı açısından önem arz eden fiyatlama noktasında sigortalıların öğrenen sistemler ile değerlendirilmesi ve yaşayan/öğrenen bir tarife alt yapısı ile risk değerlendirmesi yapılması noktasında 3 sene önce şirket içi geliştirilen tarife modülümüz hayata geçirildi.”

    Sigortalıların her an yanında

    Şirket olarak tüm faaliyetlerinin sigortalıların her an yanında olarak kendilerini iyi ve güvende hissetmeleri için yürütüldüğünü belirten Pamukçu, “Önümüzdeki yıllar içinde müşteri deneyimi alanında hayata geçirilmesi planlanan ve 7/24 müşteri desteği sağlayacak uygulama altyapısı ile hizmet kalitesinin ve maliyetlerin azaltılması planlanmaktadır. Yine devam etmekte olan, suistimallerin önlenmesine ilişkin projemiz ile sektörümüz için önemli bir risk faktörü olan, sigorta suistimallerinin ve organize şebekelerin yapay zeka sistemleri yardımıyla tespit edilmesi planlanmaktadır” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 20 Kasım son depremler Kandilli - AFAD

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 20 Kasım son depremler Kandilli - AFAD

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    Son dakika... Resmen skandal! Hastanede başına gelen şoke etti

    Son dakika... Resmen skandal! Hastanede başına gelen şoke etti

    Sıradaki Haber