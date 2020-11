Sigortacılıkta yapay zekanın etkisi artıyor

Pamukçu, “Günümüzde standart olarak kullanmakta olduğumuz birçok uygulama, biz farkında olmadan arka planda aktifleşerek hayatımızı gözle görülür şekilde kolaylaştırıyor. Yapay zekâ girişimlerinin son dönemlerde oldukça arttığı günümüzde, diğer sektörler gibi sigorta sektörü de ‘yapay zekâ’ oluşumundan kendine düşen payları almaya başladı” dedi. Pamukçu, şöyle konuştu:



“Öncelikle son kullanıcı için önem arz eden hasar yönetim süreçlerinde operasyonel verimliliğin sağlanması yönünde destekleyici uygulamalar geliştirildi ve kullanılıyor. Ayrıca yine son kullanıcı açısından önem arz eden fiyatlama noktasında sigortalıların öğrenen sistemler ile değerlendirilmesi ve yaşayan/öğrenen bir tarife alt yapısı ile risk değerlendirmesi yapılması noktasında 3 sene önce şirket içi geliştirilen tarife modülümüz hayata geçirildi.”



Sigortalıların her an yanında



Şirket olarak tüm faaliyetlerinin sigortalıların her an yanında olarak kendilerini iyi ve güvende hissetmeleri için yürütüldüğünü belirten Pamukçu, “Önümüzdeki yıllar içinde müşteri deneyimi alanında hayata geçirilmesi planlanan ve 7/24 müşteri desteği sağlayacak uygulama altyapısı ile hizmet kalitesinin ve maliyetlerin azaltılması planlanmaktadır. Yine devam etmekte olan, suistimallerin önlenmesine ilişkin projemiz ile sektörümüz için önemli bir risk faktörü olan, sigorta suistimallerinin ve organize şebekelerin yapay zeka sistemleri yardımıyla tespit edilmesi planlanmaktadır” dedi.