Sigortada korona paniği

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:

Koronavirüsü, sigortayı da vurdu, etkisi de ağır olmaya başladı. Günlerdir okuyuculardan, virüsün etkileri konusunda mesajlar alıyorum. Kimileri, konunun özel sağlık sigortası tarafını merak ediyor, kimileri -özellikle de yurtdışına seyahat edecekler- seyahat sigortası boyutunu soruyor. Son olarak da Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan’ın, virüs salgını nedeniyle tüketicilerin paket turları iptal edebileceğini açıklaması üzerine bu sefer de paket tur sigortası gündeme geldi. Peşin peşin söyleyeyim, özel sağlık sigortası açısından hiçbir sorun yok. Hangi virüs olursa olsun, sigortanız varsa, tedavi giderleriniz sigortadan karşılanır; bu kadar basit.

SEYAHAT SİGORTASINI VURDU

Asıl sorun başka. Geçen günlerde bir sigorta şirketinin yöneticisi arayarak, “Sigorta iptalleri ciddi boyuta ulaştı, böyle giderse sıkıntı olacak, bir bak istersen” demesi üzerine araştırma yaptım. Gerçekten de salgın nedeniyle hem dört bir taraftan sigorta iptalleri başlamış hem de bazı sigortalar yapılamaz hale gelmiş. Başı ise, seyahat sağlık sigortası çekiyor. Malum yurtdışına seyahat edecekler zorunlu olarak seyahat sağlık sigortası yaptırmak durumunda. Korona salgını nedeniyle yurtdışına çıkışlar azaldığı için sigorta da yapılamıyor. Daha da kötüsü önceden yurtdışı programını yapıp, sigortasını alanlar, seyahatleri ile birlikte sigortalarını da birer birer iptal ediyor. Dikkatinizi çekerim, seyahat sağlık sigortası her yıl hemen hemen 3.5-4 milyon poliçenin satıldığı bir alan.

İPTALLER 20 BİNİ GEÇTİ

Bu kadarla da sınırlı değil. Konuştuğum sigorta şirketi yöneticisi, sigortada en büyük kaybın da uluslararası fuarların iptalinden kaynaklandığını söyledi. Uluslararası fuarlara Türkiye’den her yıl binlerce kişi katılıyor. Fuar takvimi çok önceden belli olduğundan, fuarlara katılacak şirketler de çalışanları için önceden tüm seyahat planlarını organize ediyor, çalışanları için başta sağlık olmak üzere gerekli tüm sigortaları önceden yaptırıyor. Salgın nedeniyle fuarlar iptal olduğundan şimdilerde yapılan tüm sigortalar da birer birer iptal ediliyormuş.

Öğrendiğim kadarıyla salgın nedeniyle sadece bir ay gibi bir sürede 20 binin üzerinde sigorta poliçesi iptal olmuş. Konuştuğum sigortacılar, virüsün bu hızda yayılması halinde sigorta iptallerinin artacağını ve bunun da sigortaya faturasının ağır olacağını söylüyor. Yeri gelmişken belirteyim, Türkiye’yi şimdilik ilgilendirmiyor ama virüs nedeniyle, dünyada büyük şirketlerin yaşayacağı sigortalı ekonomik kayıplar yüzünden dünya sigorta pazarı da ağır darbe alacağa benziyor.

İPTAL EDİLEN TURU SİGORTA KARŞILAMAZ

Gelelim, koronavirüsü nedeniyle paket turların iptaline. Konuyu, gündeme, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Paket turlarla ilgili de şikayetler geliyor. Mücbir sebepler dolayısıyla tüketicinin paket turları iptal etme hakkı vardır” diyerek, getirdi. Ardından da kimi kesimler, ‘iptal edilen paket turun bedelini sigorta şirketi öder mi?’ sorusunu ortaya attı. Hayır, ödemez. Çünkü bu konu mücbir sebep içine girmiyor, dahası da sigorta kapsamına girmiyor. Konuyu, açayım. Tur şirketleri, sattıkları her paket tur için, paket tur sigortasını yaptırmak zorunda. Sigortanın kapsamı ne? Seyahat acentasının iflasından tutun da beş yıldızlı otel deyip üç yıldızlıda konaklatmaya; uçak deyip otobüsle seyahat ettirmeye kadar taahhüt ettiği tüm hizmetleri yerine getirememesini ya da taahhüt ettiği şekilde yerine getirememesini kapsıyor. Bunlardan biri gerçekleşirse tüketici zararını sigortadan alıyor. Yani, tüketicinin, ister mücbir sebep deyin, ister virüs korkusu deyin; kendi isteği ile paket turu iptal etmesi sigortanın kapsamına girmiyor. Ne zaman devreye girer? Koronavirüsü nedeniyle tur şirketi iflas eder ve verdiği taahhütleri yerine getiremezse; o zaman devreye sigorta girer ve tüketicinin zararını karşılar. Bu aşamada öğrendiklerimi de paylaşayım. Virüs nedeniyle tüketiciler birer birer paket turlarını iptal ettirince tur şirketleri de yaptırdıkları sigortaları iptal ettirmeye başlamış. Sadece bir ay içinde 5 bine yakın paket tur sigortası iptali olmuş.