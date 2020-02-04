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    HaberlerSigorta Haberleri Sigortalı kaza sonrası doktorla ‘online’ konuşabilecek
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    04.02.2020 - 09:55 |

    Sigortalı kaza sonrası doktorla ‘online’ konuşabilecek

    Tur Assist, aracı ile kaza yapan sigortalıya ‘dijital sağlık’ hizmetini sunmaya başlayacak. Sigortalı, söz konusu hizmette, doktorla online, görüntülü olarak konuşabilecek.

    Sigortalı kaza sonrası doktorla ‘online’ konuşabilecek

    Tur Assist, asistans hizmetlerinde dijital bir devrime imza attı. Bu yıl realize olacak hizmetler, hem sigortalıya büyük yarar sağlayacak hem de sigorta şirketlerinde de hasar maliyetlerinde tasarrufa yol açacak. Söz konusu hizmetlerle hasar-dosya sürecini de kısaltacak olan Tur Assist, sağlık branşında da kaza yapan sigortalıya ‘dijital sağlık platformu’ hizmetini sunmaya başlayacak. Tur Assist’in dijital çözümleri ile ilgili olarak Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, sigorta şirketlerine bugüne kadar, kasko ve konut değer zincirinin belli noktalarında hizmetler sunduklarını hatırlatarak, “Şimdi, sunduğumuz hizmetleri dijital çözümlerle birleştirerek, sigorta şirketlerinin değer zincirine uçtan uca çözüm sunabilir durumdayız. Bu da sigorta şirketlerine 2020’de çok önemli katma değer yaratacak” diyor.

    Online psikolog desteği de var

    Yener’in ‘dijital sağlık platformu’ ile ilgili olarak verdiği bilgilere göre, bu hizmette fiziki bir lokasyon yok; hizmet tamamen dijital. Sözgelimi, aracı ile kaza yapan sigortalının ciddi bir durumu varsa, kendisine ambulans yönlendiriliyor. Ya da kişi, kaza anında başına bir darbe aldı; ancak hastaneye gidip gitmemeye karar veremedi. Bu noktada da ‘dijital sağlık platformu’ devreye giriyor. Sigortalı, söz konusu hizmette, online şekilde doktorla görüntülü olarak konuşabiliyor. Yapılan görüşme sonucunda online doktor, aracı ile kaza yapan sigortalının hastaneye yönlendirilip yönlendirilmeyeceğine karar veriyor. Hatta, sigortalı büyük bir travma yaşamışsa kendisine online olarak psikolog desteği de veriliyor.

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