Sürüş akademisi ile kazaları azaltacak

Intercity İstanbul Park’ta Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın imzalarıyla hayata geçirilen projede; güvenli sürüş eğitimi ile Groupama Sigorta; kasko sigortalılarının yalnızca kaza veya hasar anında değil olası kazaların önüne geçmek için de her zaman yanlarında olduğunu vurguluyor. Türkiye’de her yıl yaşanan trafik kazaları, can ve mal kaybına sebep olurken kazaların yüzde 88’i sürücü hatasından kaynaklanıyor. Groupama Sigorta kasko sigortalılarının ve ailelerinin; trafikte daha güvenli seyahat edebilmeleri için Groupama Sürüş Akademisi ile hazırladığı eğitim programında riskleri minimuma indirmeyi ve trafik kazaları konusunda bilinç oluşturmayı amaçlıyor.

Aileleri kazalardan korumayı hedefliyoruz

Groupama Sürüş Akademisi’yle ilgili görüşlerini aktaran Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson; “Groupama Sigorta olarak bu anlaşmayı imzalamak bizi mutlu etti çünkü artık Türkiye’de yollar daha güvenli olacak. Kaza durumunda kasko sigortalımıza hasar ödemesi yapmakla yetinmiyor; her yıl yüzlerce cana mal olan kazaları önlemek amacıyla harekete geçiyoruz. Kasko branşında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olarak; sigortalılarımıza zor yol koşullarında araç kullanırken uygulayacakları teknikleri öğreterek onları; ailelerini ve toplumu kazalardan korumayı hedefliyoruz. Adı üstünde bu bir Akademi. Sürücü kursu değil. Burada çok özel ve teknik bilgiler uygulamalı olarak veriliyor. Intercity ile partner olmak bizim için çok iyi, çünkü aynı dili konuşuyoruz. Groupama Grubu; bu alandaki deneyimini uluslararası arenada öncelikle Groupama Türkiye’ye aktaracak” dedi.

Ülkemizde trafik kültürünü oluşturmak adına

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise görüşlerini şöyle dile getirdi: “Intercity İstanbul Park’ı devraldığımız ilk gün itibariyle trafik terörüne dur demek için, Türkiye’nin en büyük yol ve sürüş güvenliği merkezi olan Intercity Sürüş Akademisi’ni hayata geçirdik. 2013 yılından bugüne kadar verdiğimiz eğitimlerle 100 bin sürücü ve yolcunun trafikte daha güvenli seyahat edebilmesine katkı sağlarken, maddi hasarlı kazalar ile oluşan yüz milyonlarca TL değerinde milli servetimizin kaybını önledik. Avrupa standartlarının da üstünde bulunan tesisimize, Fransa’da 11 merkezde eğitim veren Groupama Sürüş Akademisi’ni dahil etmekten memnuniyet duyuyoruz.”