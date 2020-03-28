Teminatlı birikim sigortası ile hayatın getirebileceği yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı ve kalıcı sakatlık durumları risklerine karşı bu durumları güvence altına almak ve aynı zamanda birikim yapmak mümkün.



Teminatlı birikim sigortası nedir?

Hayatın getirebileceği risklere karşı hazırlıklı olmak ve bugünkü hayat standartlarını gelecekte de korumak için yaptırılan bir sigorta türüdür. Teminatlı birikim sigortası; yaşam kaybı, kaza sonucunda yaşam kaybı ve kalıcı sakatlık durumlarını güvence altına alır. Bu sayede, sigorta yaptıran kişi birik yapma fırsatını da yakalamaktadır.



Teminatlı birikim sigortasının özellikleri



- 18 ile 50 yaşlarında olanlar ve sağlık problemi olmayanlar teminatlı birikim sigortasının sunduğu güvence ve birikim imkanlarından faydalanabilirler.



- Teminatlı birikim sigortasının süresi on yıldır.



- Teminatlı birikim sigortası; yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık durumlarına ilişkin teminatları içerir.



- Yaşam kaybı teminatı, genel olarak ödenen son aylık prim tutarının 120 katıdır. Yaşam kaybının kaza sonucunda gerçekleşmesi halinde ise yaşam kaybı teminatı iki kat sayısı ile çarpılmaktadır.



- Hastalık ya da kaza sonucunda meydana gelen tam ve kalıcı sakatlık durumlarında ise ödenen son aylık prim tutarının 120 ile çarpılması ile hesaplanan tutar tam ve kalıcı sakatlık teminatını oluşturur.



- Yaşam kaybı halinde ödenen son aylık primin 120 katı olan teminat tutarı ödenen primlerin birikime ayrılan kısmı ile sigorta süresi içerisinde elde edilen kar paylarının toplamıyla beraber kişinin ailesine ödenmektedir.



- Kaza sonucunda yaşam kaybının yaşanması halinde ise, ödenen primlerin birikime ayrılan kısmı ile sigorta süresi içerisinde elde edilen kar paylarının toplamı ile beraber yaşam kaybı teminatının iki katı kişini ailesine ödenmektedir.



- Teminatlı birikim sigortasında prim ödemelerinde 6 aylık, 3 aylık ya da aylık şeklinde ödemeler yapılabilmektedir. Sigorta başlangıcında belirlenen para birim üzerinden ödemeler yapılabilmektedir. Sonradan para birimi değişikliği ise yapılamamaktadır.



Teminatlı birikim sigortasının avantajları nelerdir?



Vergi avantajı



Teminatlı birikim sigortasının en önemli avantajlarının başında vergi avantajı gelmektedir. Kişinin kendisi, eş ve küçük çocukları için yaptığı ödemelerde, ödediği primin yarısı prim ödenilen ayda elde edilen ücretin ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek kaydı ile içinde bulunulan aydaki vergi dilimine göre ile %35 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılabilmektedir.



Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti



Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti de teminat birikim sigortasının avantajlarından biridir. Acil kapsamına girmeyen hallerde kişinin kendisi için, acil olan ya da olmayan tüm durumlarda birinci derece yakınları için ambulans hizmetinden %20 oranlarında indirimli bir şekilde yaralanmasına yönelik bir sağlık hizmetidir.



Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim avantajı



Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim hizmeti ise bir başka avantajdır. Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşılması durumunda anlaşmalı olunan sağlık kuruluşlarına başvuru yapılabilmekte ve indirimli fiyatlardan yararlanılabilmektedir.