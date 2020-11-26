Herhangi olası bir kaza durumunda 3. Şahıslar olmak üzere karşı tarafa gelen zararları güvence altına alan hizmete trafik sigortası denilmektedir. Hasar ödemeleri konusunda bilgi vereceğimiz yazının devamını okuyarak daha ayrıntılı bilgi edinmek suretiyle trafik sigortanızı bir an önce yaptırın.

Trafik sigortasında tazminat kaç gün içinde ödenir?

Sigorta sahibinin trafik sigortası kapsamında bulunan ve sorumluluk yüklenilecek bir durumu en kısa sürede sigorta şirketine bildirmek gerekmektedir. Gerçek hasar tespitinin yapılmak suretiyle önleyici tedbirler almak hasar ihbarının zamanında yapılmasıyla daha doğru hizmet sunumu gerçekleşecektir. Trafik sigorta teminatının doğru işlenmek suretiyle şayet maddi hasar varsa ‘maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı’ da tutmak suretiyle bildirim sağlamalısınız.

Karşı tarafla anlaşamadığınız bir durum gerçekleşmesi halinde 155 Polis İmdat’ı aramak suretiyle gerekli belgelerin sigortaya ulaştırılmasını sağlamanız gerekmektedir. Belgelerin teslimin ardından ‘8’ iş günü içerisinde ödeme gerçekleştirilecektir. Poliçelerde açıkça belirtilen en önemli nokta zamanında bilgi verilmesidir. Bu taktirde ‘8’ iş günü içerisinde kolaylıkla ödeme alınabilmektedir.

Trafik sigortası diğer hakları nelerdir?

Belgelerin zamanında teslim edilmesi halinde tazmin ödemesi durumları maddi zararlar içerisinde 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; bedeni zararlar, daimi sakatlık ve vefat durumlarında gerçekleşen tazmin bedeli olarak gösterilebilir.

Kaza sonrası istenen belgeler nelerdir?

Bedeni zararlı tedavi masrafları durumunda istenen belgeler; trafik kaza tespit tutanağı, tedavi masraflarını gösterir belge ve fatura, kati hastane raporu, mağdur kişinin banka ve şube IBAN no, zarar gören araç fotoğrafları istenmektedir.

Bedeni zararlar daimi sakatlık durumu söz konusu ise; kaza tespit tutanağı, sakatlık derecesine ait hastane heyet raporu, zararı gören kişinin son gelir belgesi, kişinin banka şube ve IBAN numaraları istenmektedir.

Vefat halinde ise; kaza kusurunu gösterir trafik kaza tespit tutanağı, savcılıktan onaylı ölüm muayene tutanağı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, veraset ilamı, vefat eden kişiye ait son gelir belgesi, vefat eden kişiye ait banka şube ve IBAN numarası istenmektedir.

Trafik sigortası yararları nelerdir?

Trafik sigortası ile olası istenmeyen kazalar sonrasında bütçenizi koruma olanağı bulursunuz. Kaza anı ve sonrasında yaşanan sıkıntıların yanı sıra maddi hasar ile de uğraşmamak istiyorsanız zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmanızda yarar vardır. Trafik sigortası için en uygun fiyatı veren firmayı internet üzerinden kolayca ve hızlıca tespit etmeniz mümkündür. Bu sayede uygun fiyatlarla trafik sigortasını yaptırmak suretiyle hem kendinizi hem de bütçenizi koruma altına alma şansı elde edersiniz.