Tur Assist, Çağrı Merkezi'nden evden çalışma sisteminde kesintisiz hizmet

Tur Assist, Koronavirüs salgını sebebiyle 350'si çağrı merkezi olmak üzere 420'den fazla çalışanını evden çalışma sistemine geçirerek asistans sektöründe bir ilke imza attı. Gelen tüm çağrıları Tur Assist çağrı merkezi çalışanları telefonlarına yükledikleri uygulama üzerinden çağrı kaçırma oranını yüzde 1'in altında tutarak hizmet vermeye devam ediyor. Tur Assist, çağrıların tümünü sorunsuz şekilde kayıt altına alarak güvenlik önlemlerini de üst düzeye çıkarıyor. Hayatı kolaylaştıran hizmetleriyle hayatın her alanına dokunan inovatif asistans şirketi Tur Assist'in mobil IT ekibi, sorun yaşayan acentalara 7/24 destek veriyor.

"TÜM ÇAĞRILARIMIZI KAYIT ALTINA ALIYORUZ"

Tur Assist IT Müdürü Furkan Çelik, '' Tur Assist ailesi olarak Koronavirüs salgını sebebiyle bizde evden çalışma sistemine geçtik. Sorunsuz ve 7/24 hizmet verebilmek adına IT ekiplerimizi kurduk. Evden çalışma sisteminde hiç bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çağrı merkezi personelimiz hiçbir aksaklık yaşamadan evlerinden telefonlarına yükledikleri uygulama ile çalışıyor. Bizim en önemli konuların başında hizmet süreçlerimizde herhangi bir aksama olmadan geçiş işlemini sağlamaktı. Müşterilerimize hiçbir hizmet aksaması yaşatmadığımız için mutluyuz. Diğer bir önemli konulardan biri güvenlik konusu oldu. Güvenlik konusunda üst düzey hassasiyet göstererek geçiş sağladık. Tüm çağrılarımızı kayıt altına alıyoruz. '' dedi.

Tur Assist hakkında:

Tur Assist 38 ülkede kendi şirketleri ve diğerlerinde anlaşmalı kurumları ile hizmet veren İspanyol Mapfre Grubu’na bağlı Mapfre Asistencia’nın Türkiye şirketi olarak 1996 yılında kurulmuştur.

Hayatı kolaylaştıran hizmetleriyle hayatın her alanına dokunan tek ve en inovatif asistans şirketi olmak vizyonu ile kurulduğu günden bu yana başta sigorta, otomotiv ve finans olmak üzere pek çok sektördeki değerli kurumun 11 milyonu aşkın müşterisine 365 gün 24 saat hizmet sunan Tur Assist, oluşturduğu yaratıcı ürünler ve yenilikçi uygulamalar ile asistans sektöründeki lider konumunu, sağlamlaştırarak korumaktadır.

Tur Assist tarafından oluşturulan hizmet birimleri ağı, günümüze dek kalite, servis ve hacim anlamında gelişmiş ve bugün 8000’i aşkın hizmet sağlayıcının oluşturduğu dev bir hizmet ağı haline dönüşmüştür. Bu hizmet ağına dahil olan çekici, kurtarıcı, rent a car, ambulans, konut onarım, otel, acente, gibi firmalar düzenli denetim ve eğitimlerden geçerek en üstün standartlarda hizmet vermektedir.

Her biri konusunda uzman Tur Assist operatörleri, son teknoloji ve çağdaş güvenlik sistemleriyle donatılmış çağrı merkezinde %99’un üzerinde müşteri memnuniyet oranıyla çalışmaktadır.

Tur Assist bağlı bulunduğu Mapfre Grubu’nun uluslararası deneyim ve uzmanlığını da arkasına alarak bugün Türkiye’de asistans hizmetlerinin yönünü belirlemektedir. Kurulduğu günden beri stratejik bir iş ortağı olarak gördüğü sigorta şirketlerinin hizmet kalitesi ve karlılığını artırmak hedefi ile çalışmış, pazarın ihtiyaç ve eğilimlerini takip ederek geliştirdiği yenilikçi ürün ve projelerle asistans sektörünün en yüksek pazar payına sahip lider şirketi haline gelmiştir