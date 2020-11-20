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    HaberlerSigorta Haberleri Tur Assist, CIO Forum etkinliğine katılacak
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    20.11.2020 - 08:52 |

    Tur Assist, CIO Forum etkinliğine katılacak

    IDC Türkiye ve Vodafone Business’ın ortak organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan CIO Forum etkinliği 26 Kasım Perşembe günü yapılacak. Programa Türkiye’nin önde gelen kurumlarının BT yöneticileri katılım gösterecek.

    Tur Assist, CIO Forum etkinliğine katılacak

    Tur Assist adına etkinliğe CIO Furkan Çelik katılacak. Oturumlar pandemi nedeniyle online olarak yapılacak.

    “Dijital Dönüşümün Kalbi Veri Merkezi: Bulut Çağında Çevikliği ve İş Sürekliliğini Sağlamak” teması altında Türkiye’nin hızla gelişen dijital dönüşümü ve dijital dönüşümün odak noktası veri merkezleri hakkında görüşler paylaşılacak. Katılımcılar etkinlikte; bulut çağında kurumsal düzeyde çevikliği yakalama, pandemi sonrası işletmelerin dijital dönüşüm öncelikleri, bulut çağında operasyonel mükemmelliği yakalama konuları üzerine konuşacak.

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