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    HaberlerSigorta Haberleri Türk Nippon’dan salgın riskini kapsayan TSS
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    28.10.2020 - 07:00 |

    Türk Nippon’dan salgın riskini kapsayan TSS

    2019 yılının son aylarında ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılarak pandemi haline gelen Kovid-19 salgını, tüm dünyada hayatın her alanında yarattığı riskleri sürdürmeye devam ediyor.

    Türk Nippon’dan salgın riskini kapsayan TSS

    Tamamlayıcı sağlık sigortalarının (TSS) giderek önem kazandığı salgın sürecinde, Türk Nippon Sigorta çeşitli destek paketleri ve teminatları ile sağlık alanında önemli adımlar attı. Medical Park iş birliğiyle yaklaşık 3 yıl önce sektörde bir ilki başlatarak hayata geçirdiği; mevcut hastalıkların dahil olduğu, 80 yaşına kadar sigortalanabilme fırsatı sağlayan “Sağlığınız Bizde” TSS ürünü ile Türk Nippon Sigorta, Kovid-19 teminatını poliçeye dahil ederek tüm sigortalılarına sosyal fayda sağlamayı amaçladı.

    Sağlığın her zaman en önemli öncelik olduğunu belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Virüsün yayılış hızı, riskin varlığını da devam ettiriyor. Mevcut durumda tedirginlik sürerken, TSS poliçesi sahibi sigortalılarımıza ve sigortalı adaylarımıza maksimum fayda sağlayarak, bu zor dönemlerde sigortalılarımızın yanlarında olduğumuzu gösterdik. Sigortalılarımıza ödeme kolaylığı sağlamak adına, poliçe taksit sayılarını artırarak, poliçe ödeme vadelerini uzatmış olduk” ifadelerini kullandı.

    Türk Nippon Sigorta TSS ürünü ile ilgili Pamukçu, “Ürünümüze dahil edilen Kovid-19 teminatı kadar, sigortalılarımızın sigorta süresi boyunca maksimum 5 defa olmak üzere telefonla görüntülü uzman doktor görüşmesi yapabilecek olmaları da bu dönemde sektör için gerçekten önemli bir adım. Uzman görüşü teminatına ek olarak, tahlillerini evde yaptırması gereken hastalarımıza bu ürünle birlikte evde tahlil yaptırma imkânı sunuyor ve yapılacak tahlilin %50’sini karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

     

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