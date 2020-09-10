‘Türk reasürans sektörünün varlıkları hızla artıyor’

Maximilian Stahl, hem Türk sigorta sektörünün genelinin, hem de sektörün uluslararası sermayeli tek reasürans şirketi VHV Reasürans’ın ilk yarıyıl performansını değerlendirdi. Türk sigorta sektörünün çok dinamik bir yapısı olduğunun altını çizen Stahl, temel olarak sigorta şirketlerinin pandemi döneminde diğer sektörlere kıyasla başarılı bir performans ortaya koyduğunu, bunun ana nedeninin ise sektörün yapısal sağlamlığının verdiği güç olduğunu söyledi.

Yüzde 21 arttı

Stahl, “Sektörümüzde yılın ilk yarısında toplam prim üretimi yıllık bazda yüzde 21 artarak 40.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu oran reel anlamda yaklaşık yüzde 7.5 civarında bir büyümeyi gösteriyor. Hayat dışı prim üretiminde de yıllık bazda nominal bazda yüzde 15 oranında bir artış izleniyor. Hayat branşındaki nominal büyüme ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti. Pandeminin en şiddetli olduğu nisan, mayıs ve haziranda önceki yıla kıyasla küçülme izlense de yıllık toplamlarda pozitif görünüm olması sevindirici” dedi.

Reasürans desteği

VHV Reasürans olarak Türkiye’de yatırım yaptıkları günden bugüne istikrarlı ve kârlı büyüme stratejilerinin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirten Stahl, “Yapısal temellere dayanan sürdürülebilir bir büyüme olmazsa olmazımız. Bu stratejimiz yılın ilk yarısında da sürdü. Hedeflerimiz doğrultusunda bir büyüme başarısı gösterdik. Bu durum grubumuz tarafından büyük takdir görüyor ve gelecekteki adımlarımız için bizi cesaretlendiriyor” diye konuştu.

Türk sigorta sektörünün teminat altyapısının güçlenmesinde reasürans desteğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Stahl sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de mevcutta reasürans lisansı sahibi üç şirket bulunuyor. Lisans sahibi reasürör sayısı arttıkça rekabet ortamı da paralel olarak artıyor. Bu durumun dikkat çeken göstergelerinden biri TSB verilerinde karşımıza çıkıyor. Türkiye’deki reasürans şirketlerinin varlıkları hızla 6 milyar TL’ye yaklaşıyor. VHV olarak bizim de içinde olduğumuz reasürans şirketlerimiz, ekonomiye katkı sağlayan tüm sektörlerin gelişimine devam etmesi ve uluslararası rekabet güçlerinin artması için sağlanan teminatlarda bir kaldıraç görevi üstleniyor. Unutmamalıyız ki güçlü reasürans piyasası güçlü sigortacılık demek. Güçlü sigortacılık ise, devredilebilir risklerinden arınmış ve ana faaliyet alanlarına odaklı bir şekilde ilerleyen, iktisadi olarak kalkınan ekonomisi ile güçlü bir ülke demek.”