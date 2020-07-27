Türkiye ekonomisi sigortalı daha güçlü

Türk sigortacılığını dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak istediklerini söyleyen Atilla Benli, “Sigorta ve emeklilik sektörü güçlendikçe Türkiye ekonomisi daha güçlenir” dedi.

Yeni yönetimiyle bir basın toplantısı düzenleyen Türkiye Sigorta Birliği, sigorta sektörünün gelişimi için belirledikleri yol haritasını açıkladı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli “Makro hedefimiz, sigortacılık ve emeklilik sektörümüzü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında güncel değerlendirmelerini paylaşırken, yeni dönem hedeflerini de açıkladı.

‘Büyük bir aileyiz’

Toplantı, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Şencan ve Taylan Türkölmez ile Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Kişmir ve Ceyhan Hancıoğlu’nun yanı sıra Birliğin Hayat Dışı ve Hayat Emeklilik Yönetim Komitelerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Sigorta Birliği’nin 66 üyesiyle birlik içinde hareket eden büyük bir aile olduğunu belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli şunları söyledi:

“Sektörümüz 2020 yılının ilk çeyreğinde 247.5 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı. 2011 – 2019 arasında sektörün her yıl ortalama yüzde 19 büyüdüğünü görüyoruz. Ancak penetrasyon oranları açısından maalesef sektörümüz hak ettiği yerde değil; 2018 sonu itibariyle penetrasyon oranı tüm dünya için yüzde 6 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 2 civarındadır.

Sigorta sektörünün toplam aktiflerinin GSYH’ye oranı ise Avrupa’da yüzde 72’yken, ülkemizde yüzde 5.5 düzeyinde. Dolayısıyla, Türkiye sigorta sektörünün dünyadaki yerinin Türk ekonomisinin büyüklüğüne uygun olmadığını söyleyebiliriz. Yeni dönemle birlikte makro hedefimiz, sigortacılık ve emeklilik sektörümüzü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacak. Sigorta ve emeklilik sektörü güçlendikçe Türkiye ekonomisi daha da güçlenecek.”

400 milyon TL destek

Kovid - 19 salgınında devletin aldığı ekonomik tedbirlerde sigorta sektörünün de üzerine düşeni yaptığını belirten Benli, şunları söyledi:

“Salgın kapsamında tavsiye kararları yayınladık; mayısta vadesi dolan RSH kapsamındaki araçların zorunlu trafik sigortası vadesini bir ay uzattık. Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerini özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında karşıladık.

Salgında görev alan ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta hekimlerin sorumluluğunu sorumluluk sigortası teminat kapsamına ek prim almadan dahil ettik. Bu kapsamda 41 milyon lirası sağlık olmak üzere toplam 400 milyon lira destek olduk; aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduk.”