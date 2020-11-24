Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık’ı yeni teminatlarla zenginleştirdi

Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda da sektörün öncü şirketlerinden biri olma misyonu doğrultusunda bu branştaki poliçelerini yeni teminatlarla güçlendirerek daha cazip hale getirdi. Türkiye Sigorta, TSS ürününü “Ameliyat Tazminat Teminatı”, “Check up Teminatı”, “Doğum ve Hamilelik Takibi Teminatı” ile güçlendirdi.

Ameliyat Tazminat Teminatı, sigortalının tedavi gideri için poliçesini kullanmaya ihtiyaç olmadığı durumlarda sigortalılara ekstra destek sağlıyor. Yıllık limiti 10 bin TL olan teminat kapsamında, poliçe ve sağlık sigortası özel şartları doğrultusunda ameliyat giderlerinin sigortacıdan talep edilmemesi halinde sigortalıya ilgili ameliyatın Ameliyat Tazminat Teminatı limiti ödeniyor. Ödenen bu teminat limiti Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) belirtilen rakamda gerçekleşiyor. Sigortalılar ihtiyaç halinde, poliçeye ilk giriş tarihinden 180 gün sonra bu avantajdan faydalanabiliyor.

Check up teminatı eklendi

Tamamlayıcı Sağlık Poliçesi içerisinde sağlanan diğer avantajlı yenilik ise Check up teminatı. Her bireyin yaptırması gereken Check up taraması; kanser, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi kronik rahatsızlıkların erken teşhisi ile olası durumlarda erken önlem alınmasına olanak sağlıyor. Check up teminatımız kapsamında sunulan tahlil ve kontroller ile gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık problemleri saptanabilir ve geç kalınmadan önleyici tedbirler alınabilir.

Öte yandan Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Bireysel Sağlık poliçesinde; İstanbul ilinde sadece yatarak tedavide 0-49 yaş aralığına yüzde 30; 50 yaş ve üzerine yüzde 20 indirim; İstanbul dışında ise 0-49 yaş aralığına yüzde 40; 50 yaş ve üzerine yüzde 30 şeklinde indirim imkânı da sağlıyor. Yatarak+ayakta tedavilerde ise 0-49 yaş aralığına yüzde 5 indirim; İstanbul dışı illerde ise 0-49 yaş aralığına yüzde 20, 50 yaş ve üzerine yüzde 10 indirim uygulanıyor.