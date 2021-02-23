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    23.02.2021 - 15:23 |

    Adam olmak şiiri - Rudyard Kıplıng

    Rudyard Kipling 30 Aralık 1865 senesinde Mumbai'de dünyaya geldi. Çocukluğunun büyük bir bölümünü mutsuz olarak geçirdi. Ailesi tarafından 6 yaşında iken İngiltere'ye bir ailenin yanına verildi. Kipling burada yaşadığı korkuları daha sonra Mee, Mee, Kara Koyun isimli öyküsünde dile getirdi. United Services College'da yatılı olarak okurken burada yaşadıkları yazarın üzerinde derin izler bıraktı. Stalky&Co isimli öyküsünde okulun baskı, dayak ve insanları rahatsız edici olumsuz yönlerini ele aldı. Rudyard Kipling 1882 senesinde Hindistan'a döndü. Burada 7 yıl kadar gazetecilik yaptı. Hindistan'daki İngilizler arasında ailesi önemli bir yer edindi. Bu sayede Hindistan'daki yüksek İngilizlerin hayatını iyi şekilde gözlemledi.Şiir türündeki yapıtlarını ve kısa anlatılarını çalıştığı gazetelerde yayınlamaya başladı. İki adet şiir kitabı ve 6 adet öykü kitabı yayınlandı. İngiltere'ye tekrar döndüğün ünü çoktan yayılmıştı. Bir yıl içinde düz yazı alanda ustalardan biri sayıldı. Kışla Baladları isimli şiir kitabı ile ünü daha fazla arttı.1907 yılında Nobel Ödülü alan Kipling daha sonraları sömürgecilik yanlısı görüşlere ilgi duydu. Bu düşüncesinde Güney Afrika'da bir ev hediye eden zengin tüccar Cecil Rhodes'in dostluğunun payı oldu. Türkçeye Adam olmak ismiyle çevrilen şiir de şairin ünlü şiirlerinin başında gelir. İşte adam olmak şiirinin sözleri.

    Adam olmak şiiri - Rudyard Kıplıng

    ADAM OLMAK

    Çevrende herkes şaşırsa bunu da senden bilse
    sen aklı başında kalabilirsen eğer
    herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır
    hem kendine güvenebilirsen eğer
    bekleyebilirsen usanmadan
    yalanla karşılık vermezsen yalana
    kendini evliya sanmadan
    kin tutmayabilirsen kin tutana

    Düşlere kapılmadan düş kurabilir
    yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer
    ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir
    ikisine de vermeyebilirsen değer
    söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz
    kandırabilir diye safları dert edinmezsen
    ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz
    koyulabilirsen işe yeniden

    Döküp ortaya varını yoğunu
    bir yazı-turada yitirsen bile
    yitirdiklerini dolamaksızın dile
    baştan tutabilirsen yolunu
    yüreğine sinirine dayan diyecek
    direncinden başka şeyin kalmasa da
    herkesin bırakıp gittiği noktada
    sen dayanabilirsen tek

    Herkesle düşüp kalkar erdemli kalabilirsen
    unutmayabilirsen halkı krallarla gezerken
    dost da düşman da incitemezse seni
    ne küçümser ne de büyültürsen çevreni
    her saatin her dakkasına
    emeğini katarsan hakçasına
    her şeyiyle dünya önüne serilir
    üstelik oğlum adam oldun demektir

    RUDYARD KIPLING

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