Adam olmak şiiri - Rudyard Kıplıng
Rudyard Kipling 30 Aralık 1865 senesinde Mumbai'de dünyaya geldi. Çocukluğunun büyük bir bölümünü mutsuz olarak geçirdi. Ailesi tarafından 6 yaşında iken İngiltere'ye bir ailenin yanına verildi. Kipling burada yaşadığı korkuları daha sonra Mee, Mee, Kara Koyun isimli öyküsünde dile getirdi. United Services College'da yatılı olarak okurken burada yaşadıkları yazarın üzerinde derin izler bıraktı. Stalky&Co isimli öyküsünde okulun baskı, dayak ve insanları rahatsız edici olumsuz yönlerini ele aldı. Rudyard Kipling 1882 senesinde Hindistan'a döndü. Burada 7 yıl kadar gazetecilik yaptı. Hindistan'daki İngilizler arasında ailesi önemli bir yer edindi. Bu sayede Hindistan'daki yüksek İngilizlerin hayatını iyi şekilde gözlemledi.Şiir türündeki yapıtlarını ve kısa anlatılarını çalıştığı gazetelerde yayınlamaya başladı. İki adet şiir kitabı ve 6 adet öykü kitabı yayınlandı. İngiltere'ye tekrar döndüğün ünü çoktan yayılmıştı. Bir yıl içinde düz yazı alanda ustalardan biri sayıldı. Kışla Baladları isimli şiir kitabı ile ünü daha fazla arttı.1907 yılında Nobel Ödülü alan Kipling daha sonraları sömürgecilik yanlısı görüşlere ilgi duydu. Bu düşüncesinde Güney Afrika'da bir ev hediye eden zengin tüccar Cecil Rhodes'in dostluğunun payı oldu. Türkçeye Adam olmak ismiyle çevrilen şiir de şairin ünlü şiirlerinin başında gelir. İşte adam olmak şiirinin sözleri.
ADAM OLMAK
Çevrende herkes şaşırsa bunu da senden bilse
sen aklı başında kalabilirsen eğer
herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır
hem kendine güvenebilirsen eğer
bekleyebilirsen usanmadan
yalanla karşılık vermezsen yalana
kendini evliya sanmadan
kin tutmayabilirsen kin tutana
Düşlere kapılmadan düş kurabilir
yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer
ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir
ikisine de vermeyebilirsen değer
söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz
kandırabilir diye safları dert edinmezsen
ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz
koyulabilirsen işe yeniden
Döküp ortaya varını yoğunu
bir yazı-turada yitirsen bile
yitirdiklerini dolamaksızın dile
baştan tutabilirsen yolunu
yüreğine sinirine dayan diyecek
direncinden başka şeyin kalmasa da
herkesin bırakıp gittiği noktada
sen dayanabilirsen tek
Herkesle düşüp kalkar erdemli kalabilirsen
unutmayabilirsen halkı krallarla gezerken
dost da düşman da incitemezse seni
ne küçümser ne de büyültürsen çevreni
her saatin her dakkasına
emeğini katarsan hakçasına
her şeyiyle dünya önüne serilir
üstelik oğlum adam oldun demektir