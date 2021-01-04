Akdeniz'e doğru şiiri - Ömer Bedrettin Uşaklı

AKDENİZ'E DOĞRU

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...



Sakaryadan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.



"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk...

Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk...



Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.



Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.



Sakaryadan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.



Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI