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    04.01.2021 - 17:22 |

    Akdeniz'e doğru şiiri - Ömer Bedrettin Uşaklı

    Türk edebiyatının ünlü isimlerinden olan Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Akdeniz'e doğru isimli şiiri epik duygular üzerinde inşa edilmiştir. Şair şiirinde Türk halkının kurtuluş savaşı destanını anlatmıştır. Türk halkının büyük fedakarlıklar yaparak kurduğu cumhuriyet, edebiyat dünyasında pek çok yazar tarafından işlenmiştir. İşte Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Akdeniz'e doğru isimli şiirinin sözleri.

    Akdeniz'e doğru şiiri - Ömer Bedrettin Uşaklı

    AKDENİZ'E DOĞRU

    Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
    Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

    Sakaryadan su içtik o çelik süngülerle,
    Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

    "Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk...
    Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk...

    Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
    Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

    Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
    Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

    Sakaryadan su içtik o çelik süngülerle,
    Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

    Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
    Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

    ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI

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