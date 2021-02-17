Allahısmarladık şiiri - Faruk Nafiz Çamlıbel
Türk edebiyatının ve Beş Hececiler topluluğunun en önemli temsilcilerinden biri olan Faruk Nafiz Çamlıbel, yine Türk edebiyatının önemli bir şairi ve daha önce iki kez başarısız bir evlilikler yaşayan Şükufe Nihal Başar’a büyük bir aşk besler. Şükufe Nihal Hanım yıllardır beklediği huzuru onda bulacağına inansa da kızına üvey bir baba istemediğinden kendisine defalarca evlenme teklifinde bulunan Faruk Nafiz Çamlıbel’in tekliflerini kabul etmez.Faruk Nafiz Çamlıbel, bunun üzerine başka bir kadınla evlilik teklif eder. Şükufe Nihal bu olay üzerine fazlasıyla üzülür ve ikili arasında oluşan öfke ömürlerinin sonuna kadar sürer. Her ikisinin de şiirlerinde bu aşkın izleri görülmektedir. Faruk Nafiz Çamlıbel “Allahaısmarladık” şiirinin de bu aşkın bitişiyle yazıldığı rivayet edilir. İşte Alahısmarladık şiirinin sözleri.
ALLAHISMARLADIK
Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın,
Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git...
Bir yarın göçtüğünü,çöktüğünü bir dağın
Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git!
Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı
Andırıyor ışıksız evinde pencereler.
Biraz yeşermek için beklesin artık kışı
Çağlayansız yamaçlar,suyu dinmiş dereler.
Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna,
Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz:
Benim kadar titremez hiç bir yiğit oğluna,
Hiç bir ana kızına bu kadar düşkün olmaz.
Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü,
Alnından öz kardeşim öpse ben irkilirim.
Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü,
Kimlerin rüyasına girdiğini bilirim.
Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü
Daha candan görürüm senden uzaklaşınca.
Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü:
Bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca.
Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın,
Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git.
Bir yarın göçtüğünü,çöktüğünü bir dağın
Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git!
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL