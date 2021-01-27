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    27.01.2021 - 16:33 |

    Asımın nesli şiiri - Mustafa Nihat Malkoç

    Mustafa Nihat Malkoç, beş çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak 1970 senesinin 1 Haziran’ında Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Gündoğan Köyü’nde doğdu. İlkokulu Güneşli Köyü’nde okudu. Orta ve lise öğrenimini Köprübaşı Lisesi’nde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi /Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. Şair öğretmenlik görevine devam ediyor.

    Asımın nesli şiiri - Mustafa Nihat Malkoç

    ASIMIN NESLİ

    Ceddin şehittir senin, Asım'ın neslisin sen
    Yağmur gibi pir ü pak, rüzgârca seslisin sen

    Yürü, yollar bekliyor ayağının tozunu
    Tarih şanla yazacak kızanını kızını

    Nice soylu zafere gebedir nazarların
    Küfrü ikiye böler çelikten hızarların

    Önünde durulamaz, boz bulanık selsin sen
    Dağ gibi heybetlisin, bükülmeyen elsin sen

    Hilâl'in gölgesinde gülümser hayru'l beşer
    Son nefes tükenmeden sanma ki bayrak düşer

    Rükûda ve secdede Rabbine eğildin sen
    Satılmış paryaların safında değildin sen

    Al sancağa renk verdin, korudun namusunu
    Söz bayrağı eyledin dinini, kamusunu

    Ruhunu çepeçevre bayrağın rengi sarar
    Dilin cevap verirken gözlerin soru sorar

    Dağların şahikası, çöllerde vahasın sen
    Tuzağı idrak eden eşsiz bir dehasın sen

    Ceddin göz kırpar sana, çağların ötesinden
    Dağlar kıyama durur, o kararlı sesinden

    Ruhunu kanatlandır, Hakk'ın önünde eğil
    Sensin vatana kurban, Haluk'un nesli değil

    Hainlerin namusu mahkumken cüzdanlara
    Haddini bildirirsin maskeli vicdanlara

    Etten kemikten değil, çelikten bir hisarsın
    Kahpelerin yüzüne tükürürsün, kusarsın

    Tertemiz yüreğinde iffetin, ar'ın vardır
    Gözünün menzilinde aydınlık yarın vardır

    Zaferinde hissen var, soğuk sıcak her harbin
    Hakikat ayan olur, maskesi düşer Garb'ın

    Kararlı duruşunla arzla arşı titrettin
    Göğün yedi katını arslan gibi kükrettin

    Sen ki topu, gülleyi oynatırsın yerinden
    Misk ü amber yayılır alnındaki terinden

    Bu dünyanın varından payına zindan düşer
    Çelik zırhlı metanet, can ocağında pişer

    Melekler iner gökten, yaranı sarmak için
    Can tenle vedalaşır, Allah'a varmak için

    Esas duruşa geçip selâm durdun hilâle
    Yürekler yangın yeri, gözyaşları şelale

    Bayrağı omuzlayıp düştün Hakk'ın ardına
    En kıymetli var'ını bağışladın yurduna

    Alnından kan süzülür, yağmur deyip geçersin
    Şahadet şerbetini yudum yudum içersin

    Hıyanet odakları küçük gördü cüssesini
    Rabbim verecek elbet Cennetteki hisseni

    Bırakıp gitmek neydi, daha yolun başında?
    'Vatana kurban' yazsın mezarının taşında

    Veda etmeden göçtün, yüreklere har düştü
    Karakış ortasında, payına bahar düştü

    Meleklerin duası aminlere karıştı
    Dudaktaki son kelâm Allah'a yakarıştı

    Soysuz palikaryaya çiğnetmedin vatanı
    Tavrınla memnun ettin cennetmekân atanı

    Hasmını gözleyen ok, veda eyledi yay'a
    Bu karanlık gecede yüzün benziyor ay'a

    Yaram sızlar derinden, gönlüme çöker gamlar
    Şimdi daha aydınlık o zifiri akşamlar

    Heybetli gidişinle herkesi kıskandırdın
    Kutlu şahadetinle yürekleri yandırdın

    Vatan için yaşadın, doldurmadın keseni
    Binlerce Fatiha'yla selâmlıyorum seni

    MUSTAFA NİHAT MALKOÇ

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