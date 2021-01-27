Asımın nesli şiiri - Mustafa Nihat Malkoç

ASIMIN NESLİ

Ceddin şehittir senin, Asım'ın neslisin sen

Yağmur gibi pir ü pak, rüzgârca seslisin sen

Yürü, yollar bekliyor ayağının tozunu

Tarih şanla yazacak kızanını kızını

Nice soylu zafere gebedir nazarların

Küfrü ikiye böler çelikten hızarların

Önünde durulamaz, boz bulanık selsin sen

Dağ gibi heybetlisin, bükülmeyen elsin sen

Hilâl'in gölgesinde gülümser hayru'l beşer

Son nefes tükenmeden sanma ki bayrak düşer

Rükûda ve secdede Rabbine eğildin sen

Satılmış paryaların safında değildin sen

Al sancağa renk verdin, korudun namusunu

Söz bayrağı eyledin dinini, kamusunu

Ruhunu çepeçevre bayrağın rengi sarar

Dilin cevap verirken gözlerin soru sorar

Dağların şahikası, çöllerde vahasın sen

Tuzağı idrak eden eşsiz bir dehasın sen

Ceddin göz kırpar sana, çağların ötesinden

Dağlar kıyama durur, o kararlı sesinden

Ruhunu kanatlandır, Hakk'ın önünde eğil

Sensin vatana kurban, Haluk'un nesli değil

Hainlerin namusu mahkumken cüzdanlara

Haddini bildirirsin maskeli vicdanlara

Etten kemikten değil, çelikten bir hisarsın

Kahpelerin yüzüne tükürürsün, kusarsın

Tertemiz yüreğinde iffetin, ar'ın vardır

Gözünün menzilinde aydınlık yarın vardır

Zaferinde hissen var, soğuk sıcak her harbin

Hakikat ayan olur, maskesi düşer Garb'ın

Kararlı duruşunla arzla arşı titrettin

Göğün yedi katını arslan gibi kükrettin

Sen ki topu, gülleyi oynatırsın yerinden

Misk ü amber yayılır alnındaki terinden

Bu dünyanın varından payına zindan düşer

Çelik zırhlı metanet, can ocağında pişer

Melekler iner gökten, yaranı sarmak için

Can tenle vedalaşır, Allah'a varmak için

Esas duruşa geçip selâm durdun hilâle

Yürekler yangın yeri, gözyaşları şelale

Bayrağı omuzlayıp düştün Hakk'ın ardına

En kıymetli var'ını bağışladın yurduna

Alnından kan süzülür, yağmur deyip geçersin

Şahadet şerbetini yudum yudum içersin

Hıyanet odakları küçük gördü cüssesini

Rabbim verecek elbet Cennetteki hisseni

Bırakıp gitmek neydi, daha yolun başında?

'Vatana kurban' yazsın mezarının taşında

Veda etmeden göçtün, yüreklere har düştü

Karakış ortasında, payına bahar düştü

Meleklerin duası aminlere karıştı

Dudaktaki son kelâm Allah'a yakarıştı

Soysuz palikaryaya çiğnetmedin vatanı

Tavrınla memnun ettin cennetmekân atanı

Hasmını gözleyen ok, veda eyledi yay'a

Bu karanlık gecede yüzün benziyor ay'a

Yaram sızlar derinden, gönlüme çöker gamlar

Şimdi daha aydınlık o zifiri akşamlar

Heybetli gidişinle herkesi kıskandırdın

Kutlu şahadetinle yürekleri yandırdın

Vatan için yaşadın, doldurmadın keseni

Binlerce Fatiha'yla selâmlıyorum seni

MUSTAFA NİHAT MALKOÇ