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    08.02.2021 - 16:57 |

    Ay karanlık şiiri - Ahmed Arif

    Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Ahmed Arif, toplumcu şiir geleneğinin en önemli yazarlarından birisidir. Ahmed Arif Ay karanlık şiirinde sevgilisine olan duygularını dile getirir. Sevgilisine duyduğu hasreti, özlemi ve pek çok duyguyu Ay karanlık şiirinde işlemiştir. İşte Ay karanlık şiirinin sözleri.

    Ay karanlık şiiri - Ahmed Arif

    AY KARANLIK

    Maviye
    Maviye çalar gözlerin,
    Yangın mavisine
    Rüzgarda asi,
    Körsem,
    Senden gayrısına yoksam,
    Bozuksam,
    Can benim, düş benim,
    Ellere nesi?
    Hadi gel,
    Ay karanlık...

    İtten aç,
    Yılandan çıplak,
    Vurgun ve bela
    Gelip durmuşsam kapına
    Var mı ki doymazlığım?
    İlle de ille
    Sevmelerim,
    Sevmelerim gibisi?
    Oturmuş yazıcılar
    Fermanım yazar
    N'olur gel,
    Ay karanlık...

    Dört yanım puşt zulası,
    Dost yüzlü,
    Dost gülücüklü
    Cıgaramdan yanar.
    Alnım öperler,
    Suskun, hayın, çıyansı.
    Dört yanım puşt zulası,
    Dönerim dönerim çıkmaz.
    En leylim gecede ölesim tutmuş,
    Etme gel,
    Ay karanlık...

    AHMED ARİF

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