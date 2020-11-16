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    16.11.2020 - 10:23 |

    Bayrak Şiiri - Arif Nihat Asya

    1904-1975 yılları arasında yaşayan Arif Nihat Asya 5 Ocak 1940'ta kaleme aldığı "Bayrak şiiriyle Türk edebiyatında unutulmaz isimler arasında girdi. Bugün milli bayramlarda özellikle öğrenciler tarafından söylenen "Bayrak" şiiri büyük beğeni topluyor.

    Bayrak Şiiri - Arif Nihat Asya

    Arif Nihat Asya, Türk edebiyatına pek çok şiirle damga vurmuş bir isim. Ama şairin "Bayrak" şiiri kendisiyle bütünleşmiş durumda. Özellikle milli bayramlarda öğrencilerin ağzından dinlediğimiz "Bayrak" şiiri herkes tarafından büyük beğeni topluyor. 

    BAYRAK ŞİİRİ

    Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
    Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
    Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
    Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

    Sana benim gözümle bakmayanın
    Mezarını kazacağım.
    Seni selamlamadan uçan kuşun
    Yuvasını bozacağım.

    Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
    Gölgende bana da, bana da yer ver.
    Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
    Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

    Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
    Kızıllığında ısındık;
    Dağlardan çöllere düştüğümüz gün
    Gölgene sığındık.

    Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;
    Barışın güvercini, savaşın kartalı
    Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
    Senin altında doğdum.
    Senin altında öleceğim.

    Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
    Yer yüzünde yer beğen!
    Nereye dikilmek istersen,
    Söyle, seni oraya dikeyim!

    ARİF NİHAT ASYA

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