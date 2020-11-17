17.11.2020 - 17:15 |
"Beklenen" şiiri -Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek’in ‘’Beklenen’’ isimli şiiri ‘’sevgiliyi bekleme’’ konusunu özlem, sitem, gurur ve usanmışlık gibi vurucu duygular yönünden ele alan ender örneklerden biridir. Şair kimi zaman metafizik benzetmelerde de bulunarak beklemek, sitem gibi duyguları kendi bakış açısıyla kaleme almıştır.
Necip Fazıl Kısakürek'in "Beklenen" şiiri Türk edebiyatında önemli yere sahip şiirlerden birisidir.
BEKLENEN
Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.
Geçti istemem gelmeni,
Yokluğunda buldum seni;
Bırak vehmimde gölgeni,
Gelme, artık neye yarar?
NECİP FAZIL KISAKÜREK