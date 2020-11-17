"Beklenen" şiiri -Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek'in "Beklenen" şiiri Türk edebiyatında önemli yere sahip şiirlerden birisidir.

BEKLENEN

Ne hasta bekler sabahı,

Ne taze ölüyü mezar.

Ne de şeytan, bir günahı,

Seni beklediğim kadar.

Geçti istemem gelmeni,

Yokluğunda buldum seni;

Bırak vehmimde gölgeni,

Gelme, artık neye yarar?

NECİP FAZIL KISAKÜREK