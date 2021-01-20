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    20.01.2021 - 17:51 |

    Bekleyen şiiri - Necip Fazıl Kısakürek

    Necip Fazıl Kısakürek şiirlerinde Sade, yalın okuyan herkesin rahatça anlayacağı günlük hayatta kullanılan dil kullanmıştır. Şair tür olarak bakıldığında Cumhuriyet sonrası serbest şiir geleneğine uygun eserler ortaya koymuştur. Teması aşk ve özlem olan Bekleyen şiirinde Necip Fazıl Kısakürek kendine has üslubuyla aşk ve sevgiliye özlemi dillendirmiştir. İşte Bekleyen şiirinin sözleri.

    Bekleyen şiiri - Necip Fazıl Kısakürek

    BEKLEYEN

    Sen, kaçan ürkek ceylânsın dağda,
    Ben, peşine düşmüş bir canavarım!
    İstersen dünyayı çağır imdada;
    Sen varsın dünyada, bir de ben varım!

    Seni korkutacak geçtiğin yollar,
    Arkandan gelecek hep ayak sesim.
    Sarıp vücudunu belirsiz kollar,
    Enseni yakacak ateş nefesim.

    Kimsesiz odanda kış geceleri,
    İçin ürperdiği demler beni an!
    De ki: Odur sarsan pencereleri,
    De ki: Rüzgâr değil, odur haykıran!

    Göğsümden havaya kattığım zehir,
    Solduracak bir gül gibi ömrünü,
    Kaçıp dolaşsan da sen, şehir şehir,
    Bana kalacaksın yine son günü.

    Ölürsün... Kapanır yollar geriye;
    Ben mezarla sırdaş olur, beklerim.
    Varılmaz hayale işaret diye,
    Toprağında bir taş olur, beklerim...

    NECİP FAZIL KISAKÜREK

     

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