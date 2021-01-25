Ben öğretmen olmak istiyorum şiiri - Mustafa Nejat Sefercioğlu

BEN ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORUM

Ben öğretmen olmak istiyorum.

Ben, şairimin mısralarında dil,

Genç kızımın gergefinde nakış nakış gül,

Aşığımın sazında tel,

Öpülesi bir el olmak istiyorum:

Ben, öğretmen olmak istiyorum...



Ben, çaresizliğin filizlendiği yerde ümit,

Korkunun mayalandığı yerde yürek,

Güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum;

Ben, öğretmen olmak istiyorum...



Şu öksüz yavruya sımsıcak kucak,

Şu yetim çocuğa yanan bir ocak,

Çorak toprağa yağan yağmur,

Azgın sulara bend,

Mehmet’imin elinde çağlar açan kılıç,

Doktorumun elinde derman saçan neşter

Mimarımın, mühendisimin elinde pergel, cetvel,

Ben ana ben baba,

Ben Fatih, ben İbni Sina,

Ben Mimar Sinan olmak istiyorum:

Ben, öğretmen olmak istiyorum...



Ben öğretmen olmak istiyorum...

Vatan evladına Türklüğü öğretmek için,

Ben öğretmen olmak istiyorum

İstiklal marşını gururla söyletmek için,

Ben, öğretmen olmak istiyorum

Milletimi muasır medeniyet seviyesine yükseltmek için...



Ben, zehirli mantarların,

Deve dikenlerinin ,

Ayrık otlarının boy attığı verimsiz bir toprak değil,

Ben;

Kırlarında elvan elvan çiçeklerin açtığı,

Dağlarında hür kuşların uçtuğu,

Pınarından susayanın içtiği,

Yollarından yiğitlerin geçtiği,

Çiftçisinin başak başak kardeşliği biçtiği

Bir vatan olmak istiyorum:

Ben öğretmen olmak istiyorum...



Ben öğretmen olmasam diyorum...

O zaman kim öğretir güzel Türkçemi

Henüz anne diyen dillere,

Kim öğretir insanlığı, duyguyu genç nesillere,

Kim öğretir büyüğünü saymayı,

Küçüğünü şefkat ile sevmeyi?



Ben öğretmen olmasam diyorum...

O zaman şu körpe fidan

Nasıl öğrenecek sert rüzgârlara göğüs germeyi,

Nasıl öğrenecek, çiçek açıp meyve vermeyi?

Şu gelinlik kızım ,

Şu bıyıkları yeni terleyen delikanlım

Kimden öğrenecek insan gibi sevilmeyi, sevmeyi;

Vatan için millet için, bayrak için

Göz kırpmadan ölmeyi?



Ben öğretmen olmalıyım diyorum;

Çünkü vatanımı severim,

Çünkü bilirim vatan için ölmesini...

Alnımda şeref tacıdır

Tarihim, Cumhuriyetim, Türklüğüm...



Ben öğretmen olmalıyım diyorum;

Çünkü heyecan veriyor bana

Şu çeşme, şu kervansaray, şu cami, şu türbe;

Şu davul, şu zurna,

Şu halay, şu horon, şu bar, şu zeybek...

Bana heyecan veriyor

Anamın yazmasındaki oya, söylediği ninni, ağıt.

Tat alıyorum ekmeğimden, aşımdan

Gurur veriyor bana milli kültürüm...



Ben öğretmen olmalıyım diyorum;

Çünkü biliyorum affetmesini,

Biliyorum asil duygularla insanları sevmesini...



Ben öğretmen olmalıyım diyorum;

Çünkü inkâr etmiyorum tarihimi

Hor görmüyorum geçmişimi,

Atalarım önümde en büyük rehber diyorum.

Çünkü ben özenmiyorum

İnsana, insanlığa saygı duymayan hiçbir fikre,

Çünkü ben bel bağlamadım

Örfüme, âdetime, dinime ters düşen çirkinliklere...



Sen öğretmen olmalısın kardeşim;

Sen namussun, vicdansın, adaletsin...

Sen müspet ilimsin kardeşim

Sen irfansın, inançsın geleceğimi aydınlatan...

Sen, buram buram tüten vatan sevgisi,

Sen, burcu burcu kokan Türklük duygususun.

Sen öğretmen olmalısın kardeşim,

Sen öğretmen olmalısın...



Biz öğretmen olmalıyız kardeşlerim;

Biz görmeyenlere göz,

Duymayanlara kulak,

Yürüyemeyenlere ayak olmalıyız...



Biz öğretmen olmalıyız kardeşlerim kızıyla, erkeğiyle

Layık olabilmek için

Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diyen

Ulu önder Atatürk’e...



Biz şairlerimizin mısralarında dil,

Genç kızlarımızın gergeflerinde nakış nakış gül,

Âşıklarımızın sazlarında tel,

Öpülesi bir el olmalıyız :

Biz öğretmen olmalıyız.

MUSTAFA NEJAT SEFERCİOĞLU