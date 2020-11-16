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    16.11.2020 - 15:34 |

    Ben Sana Mecburum Şiiri - Atilla İlhan

    Türk Edebiyatının saygın yazarlarından Atilla İlhan'ın "Ben sana mecburum" isimli şiiri insanın saplantılı ve takıntılı bir ruh haline büründüğünde girebileceği ruh halinin güzel bir dışa vurumudur. Şair aynı ismi verdiği kitabında sadece aşk ve hasret temasını işlememiş aynı zamanda 1960'lı yılların durumunu da farklı bir dille ele almıştır. İşte "Ben sana mecburum" şiirinin sözleri.

    Ben Sana Mecburum Şiiri - Atilla İlhan

    Türk Edebiyatının en bilinen isimlerinden biri olan Atilla İlhan'ın en bilinen şiirlerinden birisi de "Ben sana mecburum" isimli şiiridir. Yazar bu şiirde takıntılı bir insanın ruh halini ele almıştır.

    BEN SANA MECBURUM

    Ben sana mecburum bilemezsin
    Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
    Büyüdükçe büyüyor gözlerin
    Ben sana mecburum bilemezsin
    İçimi seninle ısıtıyorum

    Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
    Bu şehir o eski İstanbul mudur?
    Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
    Sokak lambaları birden yanıyor
    Kaldırımlarda yağmur kokusu
    Ben sana mecburum sen yoksun

    Sevmek kimi zaman rezilce korkudur
    İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur
    Tutsak ustura ağzında yaşamaktan
    Kimi zaman ellerini kırar tutkusu
    Birkaç hayat çıkarır yaşamasından
    Hangi kapıyı çalsa kimi zaman
    Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu

    Fatihte yoksul bir gramafon çalıyor
    Eski zamanlardan bir Cuma çalıyor
    Durup köşe başında deliksiz dinlesem
    Sana kullanılmamış bir gök getirsem
    Haftalar ellerimde ufalanıyor
    Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem
    Ben sana mecburum sen yoksun

    Belki Haziranda mavi benekli çocuksun
    Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor
    Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden
    Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun
    Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor
    Belki körsün kırılmışsın telâş içindesin
    Kötü rüzgâr saçlarını götürüyor

    Ne vakit bir yaşamak düşünsem
    Bu kurtlar sofrasında belki zor
    Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
    Ne vakit bir yaşamak düşünsem
    Sus deyip adınla başlıyorum
    İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin
    Hayır başka türlü olmayacak
    Ben sana mecburum bilemezsin..

    ATİLLA İLHAN

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