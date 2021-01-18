Ok şiiri - Yahya Kemal Beyatlı

OK

Yavuz Sultan Selim Han´in onunde

Ok atan ihtiyar Bektas Subasi,

Bu yuksek tepeye dikti bu tasi

O gazi hunkarin mutlu gununde..

Vezir, molla, aga, bey, takim takim

Gunesli bir nisan gunu ok atti.

Kimi yayi optu, kimi firlatti,

En er kemankese yetti uc atim.

En son Bektas Aga coktu diz ustu.

Titrek elleriyle gererken yayi,

Her yandan bir merak sardi alayi.

Ok uctu hedefin kalbine dustu.

Hunkar dedi ´Koca, pek yaman saldin,

Egerci bellisin benim katimda,

Bir sir olsa gerek bu ilk atimda.

Bu sihirlui oku nereden aldin? ´

Ihtiyar elini bagrina soktu,

Dedi Istanbul muhasarasi,

Baslarken aldigim gaza yarasi,

Icinden cektigim bu altin oktur..

YAHYA KEMAL BEYATLI