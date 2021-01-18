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    18.01.2021 - 17:12 |

    Ok şiiri - Yahya Kemal Beyatlı

    Yahya Kemal Beyatlı , saf şiir anlayışının Türk edebiyatındaki iki önemli kurucu isminden biri olarak gösterilen Yahya Kemal Beyatlı, "Eğil Dağlar: İstiklal Harbi" 1966'da ve 1968'de yayımlanan "Siyasi Hikayeler" isimli kitaplarında, Türk edebiyatında büyük ilerleme taşı teşkil eden şiirlerinden başka, makale, deneme, hatıra, tarih gibi çok sayıda düz yazı eseri de ortaya koymuştur. Şairin önemli şiirlerinden birisi de Ok isimli şiirdir. Ok şiiri epik duygularla ele alınan bir şiirdir. İşte Ok şiirinin sözleri.

    Ok şiiri - Yahya Kemal Beyatlı

    OK

    Yavuz Sultan Selim Han´in onunde
    Ok atan ihtiyar Bektas Subasi,
    Bu yuksek tepeye dikti bu tasi
    O gazi hunkarin mutlu gununde..

    Vezir, molla, aga, bey, takim takim
    Gunesli bir nisan gunu ok atti.
    Kimi yayi optu, kimi firlatti,
    En er kemankese yetti uc atim.

    En son Bektas Aga coktu diz ustu.
    Titrek elleriyle gererken yayi,
    Her yandan bir merak sardi alayi.
    Ok uctu hedefin kalbine dustu.

    Hunkar dedi ´Koca, pek yaman saldin,
    Egerci bellisin benim katimda,
    Bir sir olsa gerek bu ilk atimda.
    Bu sihirlui oku nereden aldin? ´

    Ihtiyar elini bagrina soktu,
    Dedi Istanbul muhasarasi,
    Baslarken aldigim gaza yarasi,
    Icinden cektigim bu altin oktur..

    YAHYA KEMAL BEYATLI

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