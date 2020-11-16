Bir Yolcuya Şiiri (Dur Yolcu Şiiri) - Necmettin Halil Onan

Birinci dünya savaşının en kanlı cephelerinden biri olan Çanakkale cephesinde çok büyük kayıplar verilmiş, Türk Halkı buna rağmen destansı direnişini sürdürmüştür. Şair, Dünya'nın en büyük donanmalarından birini Çanakkale boğazında yenilgiye uğratan ve dönemin süper gücü İngiltereyi yenilgiye uğratan Türk askerine şiirinde "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir." sözleriyle hayranlığını belirtmektedir.

BİR YOLCUYA

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.



Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.



Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed’in düşmanı boğdugu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir.



Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.



NECMETTİN HALİL ONAN