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    16.11.2020 - 12:31 |

    Bir Yolcuya Şiiri (Dur Yolcu Şiiri) - Necmettin Halil Onan

    Türk Halkının ölüm kalım mücadelesi olan kurtuluş savaşına giden yolda temel taşlarından biri olan, binlerce şehidin verildiği destansı Çanakkale savaşları Türk Halkının hafızasında derin izlere sahiptir. Şair Necmettin Halil Onan, "Bir Yolcuya" şiirinde Çanakkale savaşlarında Türk askerinin destansı direnişini konu alarak bu büyük savaşı kaleme almıştır.

    Bir Yolcuya Şiiri (Dur Yolcu Şiiri) - Necmettin Halil Onan

    Birinci dünya savaşının en kanlı cephelerinden biri olan Çanakkale cephesinde çok büyük kayıplar verilmiş, Türk Halkı buna rağmen destansı direnişini sürdürmüştür. Şair, Dünya'nın en büyük donanmalarından birini Çanakkale boğazında yenilgiye uğratan ve dönemin süper gücü İngiltereyi yenilgiye uğratan  Türk askerine şiirinde "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir." sözleriyle hayranlığını belirtmektedir.

    BİR YOLCUYA

    Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
    Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
    Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
    Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

    Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
    Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,
    İstiklal uğrunda, namus yolunda
    Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

    Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
    Son vatan parçası geçerken ele,
    Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
    Mübarek kanını kattığı yerdir.

    Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
    Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
    Bir harbin sonunda bütün milletin
    Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

    NECMETTİN HALİL ONAN

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