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    13.01.2021 - 16:12 |

    Bulmak şiiri - Erdem Beyazıt

    Erdem Bayazıt, şiirlerini mistik bir dünya görüşü ekseninde şekillendirir. Yer yer sosyal perspektife dayalı şiirler yazmış olsa da onda sosyal bakış açısı mistik bir evrene doğru evrilir. “Bulmak” şiiri, sosyal bakış açısına girmeden doğrudan mistik bir hayat anlayışının evrenine yönelişin şiiridir. Bu çalışmada “kaybetmek” ve “bulmak” duyguları arasında örgülenen ve sonrasında da yeni bir dünyanın kapılarını aralayan “Bulmak” şiiri ele alınmıştır. İşte Bulmak şiirinin sözleri

    Bulmak şiiri - Erdem Beyazıt

    BULMAK

    Bir an kayboldun gibi! yaşadım kıyameti
    Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti

    Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma
    Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma

    Çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından
    Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından

    Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde
    Yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde

    Bir ışık bir kelebek biraz çiçek biraz kuş
    Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş

    Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine
    Kapılıp gidiyorum saçının sellerine

    Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar
    Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar

    Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın
    Sesin ne kadar sıcak sesin ne kadar yakın

    Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi
    Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi

    Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım
    Sensizlik bir kuyuymuş onu aşamamışım

    Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden
    İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden

    Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm
    Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm

    ERDEM BEYAZIT

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