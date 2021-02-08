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    08.02.2021 - 16:25 |

    Cenge Giderken şiiri - Mehmet Emin Yurdakul

    Mehmet Emin Yurdakul’un Türk–Yunan Savaşı sırasında yazdığı Cenge Giderken şiiri sade dil, coşkun bir eda ve hece ölçüsüyle yazılmasıyla dikkat çekmiştir. Büyük bir etki uyandıran bu şiir, “Millî Şair” olarak anılan şairin Millî Edebiyat akımının oluşmasındaki etkisini göstermektedir. Şiir epik duygular üzerine inşa edilmiştir. İşte Cenge giderken şiirinin sözleri.

    Cenge Giderken şiiri - Mehmet Emin Yurdakul

    CENGE GİDERKEN

    Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur;
    Sinem, özüm ateş ile doludur.
    İnsan olan vatanının kuludur.
    Türk evladı evde durmaz giderim.

    Muhammed'in kitabını kaldırtmam;
    Osmancık'ın bayrağını aldırtmam;
    Düşmanımı vatanıma saldırtmam.
    Tanrı evi viran olmaz, giderim.

    Bu topraklar ecdadımın ocağı;
    Evim, köyüm hep bu yerin bucağı;
    İşte vatan, işte Tanrı kucağı.
    Ata yurdun, evlat bozmaz, giderim.

    Tanrım şahit, duracağım sözümde;
    Milletimin sevgileri özümde;
    Vatanımdan başka şey yok gözümde.
    Yâr yatağın düşman almaz, giderim.

    Ak gömlekle gözyaşımı silerim;
    Kara taşla bıçağımı bilerim;
    Vatanım için yücelikler dilerim.
    Bu dünyada kimse kalmaz, giderim.

    MEHMET EMİN YURDAKUL

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