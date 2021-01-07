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    07.01.2021 - 15:49 |

    Davet - Nazım Hikmet Ran

    Türk edebiyatının en ünlü şairlerinden Nazım Hikmet'in kaleminden çıkan davet şiiri pek çok sanatçı tarafından da bestelenerek müzikleştirilmiştir. Bu sebeple bir çok kişi tarafından bilinir. Yine resmi gün ve zamanlarda yapılan törenlerde de en çok okunan şiirlerden birisidir. Şair şiirinde Anadolu coğrafyasının iyisiyle kötüsüyle Türk ulusunun yurdu olduğunu haykırır. İşte Davet şiirinin sözleri.

    Davet - Nazım Hikmet Ran

    DAVET

    Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
    Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
    bu memleket, bizim.

    Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
    ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
    bu cehennem, bu cennet bizim.

    Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
    yok edin insanın insana kulluğunu,
    bu dâvet bizim…

    Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
    ve bir orman gibi kardeşcesine,
    bu hasret bizim…

    NAZIM HİKMET RAN

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