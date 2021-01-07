07.01.2021 - 15:49 |
Davet - Nazım Hikmet Ran
Türk edebiyatının en ünlü şairlerinden Nazım Hikmet'in kaleminden çıkan davet şiiri pek çok sanatçı tarafından da bestelenerek müzikleştirilmiştir. Bu sebeple bir çok kişi tarafından bilinir. Yine resmi gün ve zamanlarda yapılan törenlerde de en çok okunan şiirlerden birisidir. Şair şiirinde Anadolu coğrafyasının iyisiyle kötüsüyle Türk ulusunun yurdu olduğunu haykırır. İşte Davet şiirinin sözleri.
DAVET
Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket, bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu dâvet bizim…
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşcesine,
bu hasret bizim…
NAZIM HİKMET RAN