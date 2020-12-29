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    29.12.2020 - 16:50 |

    Deniz Hasreti şiiri - Ömer Bedrettin Uşaklı

    Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Ömer Bedrettin Uşaklı'nın en bilinen şiirlerinden biri olan Deniz hasreti isimli şiir adından da belli olduğu üzere şairin denize, maviliklere olan özlemini konu alır. Yazarın hayatı incelendiğinde özellikle Mudanya'da kaymakamlık yapmış olması yazarın denizlere olan sevdasının altında hayat hikayesinin olduğu ortaya çıkmaktadır. İşte Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Deniz Hasreti isimli şiirinin sözleri.

    Deniz Hasreti şiiri - Ömer Bedrettin Uşaklı

    DENİZ HASRETİ

    Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor
    Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum
    Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor
    Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum

    Nasıl yaşayacağım ey deniz senden uzak
    Yanıp sönüyor gözlerimde fenerin
    Uyuyor mu limanda her gece sallanarak
    Altından çivilerle çakılmış gemilerin?

    Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı
    Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil...
    İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları
    Ufkunda yükselmeyen güneşler güneş değil

    Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden
    Dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım?
    Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım
    Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden?

    ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI

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