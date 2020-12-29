29.12.2020 - 16:50 |
Deniz Hasreti şiiri - Ömer Bedrettin Uşaklı
Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Ömer Bedrettin Uşaklı'nın en bilinen şiirlerinden biri olan Deniz hasreti isimli şiir adından da belli olduğu üzere şairin denize, maviliklere olan özlemini konu alır. Yazarın hayatı incelendiğinde özellikle Mudanya'da kaymakamlık yapmış olması yazarın denizlere olan sevdasının altında hayat hikayesinin olduğu ortaya çıkmaktadır. İşte Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Deniz Hasreti isimli şiirinin sözleri.
DENİZ HASRETİ
Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor
Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum
Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor
Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum
Nasıl yaşayacağım ey deniz senden uzak
Yanıp sönüyor gözlerimde fenerin
Uyuyor mu limanda her gece sallanarak
Altından çivilerle çakılmış gemilerin?
Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı
Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil...
İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları
Ufkunda yükselmeyen güneşler güneş değil
Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden
Dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım?
Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım
Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden?
ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI