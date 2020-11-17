"Desem ki" şiiri - Cahit Sıtkı Tarancı
"35 yaş şairi" olarak tanınan Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Desem ki" şiiri ile sevgilisinin kendisi için ne ifade ettiğini kaleme almıştır. Cahit Sıtkı Tarancı, bu şiirde yaşanan bir çok olayı sevdiği kadınla bağdaştırmış özetle gün içindeki her saniye sevdiği kadının aklında olduğunu anlatmaya çalışmıştır. İşte "Desem ki" şiirinin sözleri.
"35 yaş şairi" Cahit Sıtkı Tarancının okurları tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen şiiri "Desem ki"
DESEM Kİ
Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır,
Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor,
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini.
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
Senden kopardım çiçeklerin en solmazını.
Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,
Sende tattım yemişlerin cümlesini.
Desem ki sen benim için,
Hava kadar lazım,
Ekmek kadar mübarek,
Su gibi aziz bir şeysin;
Nimettensin, nimettensin!
İnan bana sevgilim inan,
Evimde şenliksin, bahçemde bahar;
Ve soframda en eski şarap.
Bırak ben söyleyeyim güzelliğini,
Rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber.
Günlerden sonra bir gün,
Şayet sesimi farkedemezsen
Rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden,
Bil ki ölmüşüm.
Fakat yine üzülme, müsterih ol;
Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini.
Ve neden sonra
Tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede,
Hatırla ki mahşer günüdür,
Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.
CAHİT SITKI TARANCI