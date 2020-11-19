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    19.11.2020 - 17:47 |

    Dünyanın bütün çiçekleri şiiri - Ceyhun Atuf Kansu

    Cumhuriyet dönemi edebiyatının önemli şairlerinden Ceyhun Atuf Kansu'nun en bilinen şiirlerinden Dünyanın en güzel çiçekleri şiiri konu olarak öğretmenlik mesleğini ele alır. Şair Kansu tema olarak Anadolu coğrafyasına özgü figürleri işlemiştir. İşte Dünyanın bütün çiçekleri şiirinin sözleri.

    Dünyanın bütün çiçekleri şiiri - Ceyhun Atuf Kansu

    Dünyanın bütün çiçekleri şiiri tema olarak öğretmenlik mesleğinin kutsallığını işler.

    DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİ

    Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum
    Bütün çiçeklerini getirin buraya,
    Öğrencilerimi getirin, getirin buraya,
    Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer
    Bütün köy çocuklarını getirin buraya,
    Son bir ders vereceğim onlara,
    Son şarkımı söyleyeceğim,
    Getirin, getirin… ve sonra öleceğim.
    Şiirlerindeki bu duygu seli gezip gördüğü köylerde kendisine sirayet etti. Yine “Kızamuk Ağıdı”ndaki şu dizlere bakalım:
    Habersiz hepsi kızamuktan ve ölümden,
    Kirli yüzlerinde açan ölümden habersiz
    Ve düşmüş bir gül oluyorlar birden,
    bebekler ölüveriyor, ölümden habersiz.
    Kansu ve onun kuşağındaki şairlerin önemli bir özelliği de sadece sanatsal üretimi iş edinmemiş olmalarıdır. Onlar, bir ülkenin “çağdaş medeniyetler seviyesine” ulaşması mücadelesinde de bir meslekle dahil oldular.
    Hadi biraz hedef şaşırtayım. Aklıma Kansu’nun “Bağımsızlık Gülü” şiiri geldi. Şöyle diyor Kansu,
    Yerden alıp o gülü
    Hangi gülü?
    Bir topçu neferinin
    Sakaryalı yaz toprağında
    Sıcak kan gülü.

    Alıp koklamak o gülü
    Hangi baharda?
    Türkçenin özgür kırlarında
    Türkülerde burcu burcu,
    Bilgeliğin ana gülü!
    Bir basmadan alıp o gülü,
    Hangi basmadan?
    Nazilli fabrikasından
    Pamuğumuzdan, emeğimizden,
    Dokuduğumuz halk gülü.

    Hoyrat ellerinden alıp o gülü
    Hangi ellerden?
    Uzak Teksaslı çobanların

    Bilmediği, uğruna can vermediği
    Türkiyeli o çileler gülü.

    Yerine koymak, kutsamak o gülü,
    Hangi yerine?
    Mustafa Kemal’in bahçesine
    Bir ulusun suladığı beslediği
    Yediveren bağımsızlık gülü!

    CEYHUN ATUF KANSU

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