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    02.02.2021 - 11:56 |

    Dünyayı verelim çocuklara şiiri - Nazım Hikmet Ran

    Nazım Hikmet, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden birisidir. Şairin çocuklara ithafen yazdığı ya da çocuk konulu yazdığı pek çok şiiri vardır. Dünyayı verelim çocuklara şiiri de bunlardan birisidir ve en çok bilinen şiirleri arasındadır. İşte Dünyayı verelim çocuklara şiirinin sözleri.

    Dünyayı verelim çocuklara şiiri - Nazım Hikmet Ran

    DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA

    Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
    allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
    oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
    dünyayı çocuklara verelim
    kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
    hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
    dünyayı çocuklara verelim
    bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
    çocuklar dünyayı alacak elimizden
    ölümsüz ağaçlar dikecekler.

    NAZIM HİKMET RAN

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