02.02.2021 - 11:56 |
Dünyayı verelim çocuklara şiiri - Nazım Hikmet Ran
Nazım Hikmet, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden birisidir. Şairin çocuklara ithafen yazdığı ya da çocuk konulu yazdığı pek çok şiiri vardır. Dünyayı verelim çocuklara şiiri de bunlardan birisidir ve en çok bilinen şiirleri arasındadır. İşte Dünyayı verelim çocuklara şiirinin sözleri.
DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA
Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
dünyayı çocuklara verelim
kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
dünyayı çocuklara verelim
bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
çocuklar dünyayı alacak elimizden
ölümsüz ağaçlar dikecekler.
NAZIM HİKMET RAN