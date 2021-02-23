Gezdiğim şehirler şiiri - İbrahim Zeki Burdurlu

GEZDİĞİM ŞEHİRLER

Sivas'ta kağnılar gıcır gıcır der,

Çay akar Sivas'ın içinden bacım.

Lahanalar durulur baş olur güzüm,

Gesi bağlarına şaklar kırbacım,

Talas'ta hası var kara üzümün.

Kara taştır Kayseri'nin evleri,

Erciyes kararır, ak ak bakışır.

Afyon'da bir dağ var, kızların dağı,

Seyhan, Ceyhan Adana'da akışır.

Gavur dağı bizim yazların dağı.

Çadırlar kurulur Çukurova'da.

Tıpkı İzmir'deki bağ evleridir.

Karacaoğlan düzen eder sazını.

Kara toprak ancak bire kırk verir,

Getir Isparta'nın al kirazını.

Bursa'da Çelik var banyosu hoştur.

Geçtim Urla'dan, Çeşme'den bu yaz,

Değişmem Bursa'ya yedi tepeyi,

Olmaz İstanbul'suz memleket olmaz,

Aç, Boğaz'a doğru her pencereyi.

Ne derseniz deyin Burdur başkadır.

Gölü var, gülü var, al halısı var.

Benim kara gözlüm, uzun saçlım var.

Anlat beni yaz, kış ve uçuk ballar.

Vatan burdan başlar, uzar Burdur'a kadar.

İBRAHİM ZEKİ BURDURLU