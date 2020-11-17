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    17.11.2020 - 16:46 |

    "Göğe bakma durağı" şiiri - Turgut Uyar

    Göğe bakma durağı, Türk edebiyatının en çok tanınan şairlerinden biri olan Turgut Uyar'ın toplum içindeki bireyin iç sıkıntılarını, kaçma isteğini , huzur arayışını konu ederek kaleme aldığı şiirdir. "Göğe bakma durağı" Turgut Uyar'ın en bilinen şiirlerinden biridir. İşte "Göğe bakma durağı" şiirinin sözleri.

    "Göğe bakma durağı" şiiri - Turgut Uyar

    Cumhuriyet dönemi edebiyatçılar arasında en çok tanınan isimlerden biri olan Turgut Uyar'ın en çok bilinen şiirlerinden biri de "Göğe bakma durağı".

    GÖĞE BAKMA DURAĞI

    İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
    Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
    Bebe dişlerinden güneşlerden yanab otlarından
    Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
    Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
    Bu evleri atla bu evleri de bunları da
    Göğe bakalım

    Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım
    İnecek var deriz otobüs durur ineriz
    Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya
    Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum
    Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun
    Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam
    Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım
    Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda
    Beni bırak göğe bakalım

    Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım
    Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum
    Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi
    Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor
    Seni aldım bu sunturlu yere getirdim
    Sayısız penceren vardı bir bir kapattım
    Bana dönesin diye bir bir kapattım
    Şimdi otobüs gelir biner gideriz
    Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç
    Bir ellerin bir ellerim yeter belleyelim yetsin
    Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat
    Durma kendini hatırlat
    Durma göğe bakalım

    TURGUT UYAR

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