20.01.2021 - 17:14 |
Gül şiiri - Cemal Süreya
Türk şiirlerinde modern bir dönemi başlatan İkinci Yeni şiirlerinin öncülerinden olan Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da doğmuş. Ortaokulu bitirince yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi’ne devam etmiş. Üniversiteyi ise Ankara Üniversitesi iktisat bölümünde bitirmiş. Eğitim hayatı sonrası vergi dairesinde çalışmaya başlamış. İlerleyen yıllarda maliye müfettişi olmuş ama şiirlerine de ara vermemiştir. Çeşitli dergilerde yayımlanan şiirleri de dilden dile dolaşmıştor. Şair genel olarak aşk ve özlem temalı şiirleri ile ön plana çıkar. İşte Cemal Süreya'nın Gül şiirinin sözleri
GÜL
Gülün tam ortasında ağlıyorum
Her akşam sokak ortasında öldükçe
Önümü arkamı bilmiyorum
Azaldığını duyup duyup karanlıkta
Beni ayakta tutan gözlerinin
Ellerini alıyorum sabaha kadar seviyorum
Ellerin beyaz tekrar beyaz tekrar beyaz
Ellerinin bu kadar beyaz olmasından korkuyorum
İstasyonda tiren oluyor biraz
Ben bazan istasyonu bulamayan bir adamım
Gülü alıyorum yüzüme sürüyorum
Her nasılsa sokağa düşmüş
Kolumu kanadımı kırıyorum
Bir kan oluyor bir kıyamet bir çalgı
Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene
CEMAL SÜREYA