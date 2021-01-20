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    20.01.2021 - 17:14 |

    Gül şiiri - Cemal Süreya

    Türk şiirlerinde modern bir dönemi başlatan İkinci Yeni şiirlerinin öncülerinden olan Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da doğmuş. Ortaokulu bitirince yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi’ne devam etmiş. Üniversiteyi ise Ankara Üniversitesi iktisat bölümünde bitirmiş. Eğitim hayatı sonrası vergi dairesinde çalışmaya başlamış. İlerleyen yıllarda maliye müfettişi olmuş ama şiirlerine de ara vermemiştir. Çeşitli dergilerde yayımlanan şiirleri de dilden dile dolaşmıştor. Şair genel olarak aşk ve özlem temalı şiirleri ile ön plana çıkar. İşte Cemal Süreya'nın Gül şiirinin sözleri

    Gül şiiri - Cemal Süreya

    GÜL

    Gülün tam ortasında ağlıyorum
    Her akşam sokak ortasında öldükçe
    Önümü arkamı bilmiyorum
    Azaldığını duyup duyup karanlıkta
    Beni ayakta tutan gözlerinin

    Ellerini alıyorum sabaha kadar seviyorum
    Ellerin beyaz tekrar beyaz tekrar beyaz
    Ellerinin bu kadar beyaz olmasından korkuyorum
    İstasyonda tiren oluyor biraz
    Ben bazan istasyonu bulamayan bir adamım

    Gülü alıyorum yüzüme sürüyorum
    Her nasılsa sokağa düşmüş
    Kolumu kanadımı kırıyorum
    Bir kan oluyor bir kıyamet bir çalgı
    Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene

    CEMAL SÜREYA

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