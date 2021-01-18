18.01.2021 - 17:23 |
Gurbet şiiri - Kemalettin Kamu
Kemalettin Kamu , Türk edebiyatında gurbet şairi olarak bilinmektedir. Şaire bu adını veren şiir ise Gurbet isimli şiirdir. Gurbet şiirinde şair memleketine olan özlemi dile getirmektedir. Bu açıdan incelendiğinde şiir lirik duygularla ele alınmıştır. İşte Kamalettin Kamu'nun Gurbet şiirinin sözleri.
GURBET
Gurbet o kadar acı
Ki, ne varsa içimde
Hepsi bana yabancı
Hepsi başka biçimde
Eriyorum gitgide
Elveda her ümide!
Gurbet benliğimi de
Bitirdi bir biçimde
Ne arzum ne emelim
Yaralanmış bir El’im
Ben gurbette değilim
Gurbet benim içimde
KEMALETTİN KAMU