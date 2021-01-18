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    18.01.2021 - 17:23 |

    Gurbet şiiri - Kemalettin Kamu

    Kemalettin Kamu , Türk edebiyatında gurbet şairi olarak bilinmektedir. Şaire bu adını veren şiir ise Gurbet isimli şiirdir. Gurbet şiirinde şair memleketine olan özlemi dile getirmektedir. Bu açıdan incelendiğinde şiir lirik duygularla ele alınmıştır. İşte Kamalettin Kamu'nun Gurbet şiirinin sözleri.

    Gurbet şiiri - Kemalettin Kamu

    GURBET

    Gurbet o kadar acı
    Ki, ne varsa içimde
    Hepsi bana yabancı
    Hepsi başka biçimde
    Eriyorum gitgide
    Elveda her ümide!
    Gurbet benliğimi de
    Bitirdi bir biçimde
    Ne arzum ne emelim
    Yaralanmış bir El’im
    Ben gurbette değilim
    Gurbet benim içimde

    KEMALETTİN KAMU

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