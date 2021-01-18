Gurbet şiiri - Kemalettin Kamu

GURBET

Gurbet o kadar acı

Ki, ne varsa içimde

Hepsi bana yabancı

Hepsi başka biçimde

Eriyorum gitgide

Elveda her ümide!

Gurbet benliğimi de

Bitirdi bir biçimde

Ne arzum ne emelim

Yaralanmış bir El’im

Ben gurbette değilim

Gurbet benim içimde

KEMALETTİN KAMU