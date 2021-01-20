20.01.2021 - 17:44 |
Hikaye şiiri - Cahit Külebi
Türk edebiyatının ünlü şairlerinden olan Cahit Külebi, edebiyat severlere çok sayıda şiir bırakmıştır. Bunlar içinde en çok sevilen şiirlerden birisi de Hikaye isimli şiirdir. Bu şiirde Cahit Külebi sevdiği kadına memleketini anlatır ve memleketinde eksikliğini hissettiklerini sevgilisinde arar. İşte Cahit Külebi'nin Hikaye isimli şiirinin sözleri
HİKAYE
Senin dudakların pembe
Ellerin beyaz,
Al tut ellerimi bebek
Tut biraz!
Benim doğduğum köylerde
Ceviz ağaçları yoktu,
Ben bu yüzden serinliğe hasretim
Okşa biraz!
Benim doğduğum köylerde
Buğday tarlaları yoktu,
Dağıt saçlarını bebek
Savur biraz!
Benim doğduğum köyleri
Akşamları eşkıyalar basardı.
Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem
Konuş biraz!
Benim doğduğum köylerde
Kuzey rüzgârları eserdi,
Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır
Öp biraz!
Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin!
Benim doğduğum köyler de güzeldi,
Sen de anlat doğduğun yerleri,
Anlat biraz!
CAHİT KÜLEBİ