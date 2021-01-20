BİST1.5700.06EURO8.97-0.13USD7.37-0.62ALTIN442.83-0.65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri Hikaye şiiri - Cahit Külebi
    ABONE OL
    20.01.2021 - 17:44 |

    Hikaye şiiri - Cahit Külebi

    Türk edebiyatının ünlü şairlerinden olan Cahit Külebi, edebiyat severlere çok sayıda şiir bırakmıştır. Bunlar içinde en çok sevilen şiirlerden birisi de Hikaye isimli şiirdir. Bu şiirde Cahit Külebi sevdiği kadına memleketini anlatır ve memleketinde eksikliğini hissettiklerini sevgilisinde arar. İşte Cahit Külebi'nin Hikaye isimli şiirinin sözleri

    Hikaye şiiri - Cahit Külebi

    HİKAYE

    Senin dudakların pembe
    Ellerin beyaz,
    Al tut ellerimi bebek
    Tut biraz!

    Benim doğduğum köylerde
    Ceviz ağaçları yoktu,
    Ben bu yüzden serinliğe hasretim
    Okşa biraz!

    Benim doğduğum köylerde
    Buğday tarlaları yoktu,
    Dağıt saçlarını bebek
    Savur biraz!

    Benim doğduğum köyleri
    Akşamları eşkıyalar basardı.
    Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem
    Konuş biraz!

    Benim doğduğum köylerde
    Kuzey rüzgârları eserdi,
    Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır
    Öp biraz!

    Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin!
    Benim doğduğum köyler de güzeldi,
    Sen de anlat doğduğun yerleri,
    Anlat biraz!

    CAHİT KÜLEBİ

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cinayete kurban giden yaşlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı!

    Cinayete kurban giden yaşlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı!

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    Son dakika! Muğla'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Son dakika! Muğla'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Sıradaki Haber