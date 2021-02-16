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    16.02.2021 - 15:02 |

    İlim ilim bilmektir şiiri - Yunus Emre

    Yunus Emre, Türk dünyasının önemli isimlerinden birisidir. Yüzlerce yıl önce yaşamış olmasına rağmen söylemleri ve şiirleri ile hala adından söz ettiren söz ettiren Yunus Emre, İlim ilim bilmektir isimli şiiriyle sadece kendi dönemine değil geleceğe de seslenmiştir. Yunus Emre özetle bu şiirinde ilk önce insanın kendini keşfetmesi gerektiğini anlatır. İyi bir insan olmadan hangi konuma gelinirse gelinsin ortaya güzel şeyler çıkarılmayacağından bahseder. İşte ilim ilim bilmektir şiirinin sözleri.

    İlim ilim bilmektir şiiri - Yunus Emre

    İLİM İLİM BİLMEKTİR

    İlim ilim bilmektir
    İlim kendin bilmektir
    Sen kendin bilmezsin
    Ya nice okumaktır

    Okumaktan murat ne
    Kişi Hak'kı bilmektir
    Çün okudun bilmezsin
    Ha bir kuru ekmektir

    Okudum bildim deme
    Çok taat kıldım deme
    Eğer Hak bilmez isen
    Abes yere gelmektir

    Dört kitabın mânâsı
    Bellidir bir elifte
    Sen elifi bilmezsin
    Bu nice okumaktır

    Yiğirmi dokuz hece
    Okursun uçtan uca
    Sen elif dersin hoca
    Mânâsı ne demektir

    Yunus Emre der hoca
    Gerekse bin var hacca
    Hepisinden iyice
    Bir gönüle girmektir

    YUNUS EMRE

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