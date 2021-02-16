16.02.2021 - 15:02 |
İlim ilim bilmektir şiiri - Yunus Emre
Yunus Emre, Türk dünyasının önemli isimlerinden birisidir. Yüzlerce yıl önce yaşamış olmasına rağmen söylemleri ve şiirleri ile hala adından söz ettiren söz ettiren Yunus Emre, İlim ilim bilmektir isimli şiiriyle sadece kendi dönemine değil geleceğe de seslenmiştir. Yunus Emre özetle bu şiirinde ilk önce insanın kendini keşfetmesi gerektiğini anlatır. İyi bir insan olmadan hangi konuma gelinirse gelinsin ortaya güzel şeyler çıkarılmayacağından bahseder. İşte ilim ilim bilmektir şiirinin sözleri.
İLİM İLİM BİLMEKTİR
İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendin bilmezsin
Ya nice okumaktır
Okumaktan murat ne
Kişi Hak'kı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru ekmektir
Okudum bildim deme
Çok taat kıldım deme
Eğer Hak bilmez isen
Abes yere gelmektir
Dört kitabın mânâsı
Bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin
Bu nice okumaktır
Yiğirmi dokuz hece
Okursun uçtan uca
Sen elif dersin hoca
Mânâsı ne demektir
Yunus Emre der hoca
Gerekse bin var hacca
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir
YUNUS EMRE